Cum depinde Metaverse-ul de centrele de date

Metaverse-ul este deja o realitate – dar companiile mai au ceva de lucru înainte de a putea valorifica pe deplin această nouă iterație a internetului. Un lucru este cert: metaverse-ul va necesita MULTE centre de date.

Cu toate acestea, centrele de date existente nu sunt pregătite să ofere întreaga gamă de experiențe anunțate de metaverse și nici puterea extinsă de calcul necesară pentru a-l susține (asta ca să nu mai vorbim de suficienți ingineri, designeri și administratori de rețea pentru a-l menține în funcțiune).

În prezent, se preconizează că generarea și reproducerea datelor globale vor crește cu o rată de creștere anuală compusă de 23% până în 2025. Această rată de creștere are potențialul de a depăși creșterea capacității centrelor de date în același interval de timp.

Centrele de date din lume reprezintă deja un procent semnificativ din consumul de energie electrică globală și, cu toate că industria a realizat îmbunătățiri incredibile ale eficienței acestora în ultimul deceniu, nu este clar dacă aceste câștiguri de eficiență pot continua să compenseze cererea de energie în creștere, a centrelor de date, în anii următori.

Asociați acest lucru cu infrastructura IT de mare capacitate necesară pentru a susține ideea metaverse-ului și este clar că centrele de date sustenabile, de vârf, sunt mai importante ca niciodată. De aceea, top managementul corporațiilor ar trebui să fie extrem de concentrat pe extinderea capacității și eficienței centrelor de date, proces care începe prin analizarea și înțelegerea echipamentelor și infrastructurii existente în prezent și implementând structuri și proceduri care măsoară impactul lor asupra mediului.

Pentru marile corporații, acum este momentul să investească masiv în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și rezistente. Acest lucru începe cu alinierea obiectivelor corporate la programele de mediu, social și guvernanță (ESG), apoi standardizarea valorilor pentru a ajuta la adoptare, îmbunătățirea benchmarkingului și creșterea sustenabilității la nivel industrie.

De exemplu, Schneider Electric propune cinci categorii de analize, care includ 23 de metrici cheie pentru operatorii de centre de date care se află în stadiile de început, avansate și de pionierat ale călătoriei lor către sustenabilitate. Oferta companiei nu se limitează la metrici, ci și la software de monitorizare, analiză și gestionare a infrastructurii centrelor de date, tot bazat pe cloud.

Pentru anii în care vin, în care accelerarea transformării digitale și tendința de creștere exponențială a utilizării centrelor de date vor continua, nu e prea devreme să ne pregătim de pe acum. Presiunea asupra mediului digital nu va fi decât din ce în ce mai mare.

Articol redactat de Traian Petric, National Sales Director for Romania and Republic of Moldova, APC by Schneider Electric