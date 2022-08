Viabilitatea centrelor de date [P]

Sectorul IT are o istorie lungă ca fiind una dintre industriile cele mai strict reglementate. De la standardele de cablare și protocoalele de siguranță până la asigurarea echipamentelor de reciclare, conformitatea în continuă evoluție este o provocare majoră pentru managerii centrelor de date.

Având în vedere importanța centrelor de date – o problemă arzătoare în aceste zile și pe măsură ce discuțiile continuă despre cum să facem față crizei climatice actuale, o reprezintă parametrii ESG și reglementările de stat pentru sustenabilitate, care devin din ce în ce mai mult priorități în întreaga industrie IT.

Astăzi, centrele de date sunt forța motrice în lumea digitală modernă. Cu toate acestea, centrele de date reprezintă 1-2% din consumul total de energie electrică global, un procent echivalent cu cel al industriei aviatice. În timp ce accelerarea transformării digitale și a automatizării continuă în întreaga lume, este nevoie de din ce în ce mai multă putere de calcul și, prin urmare, de mai multe centre de date, ceea ce a atras atenția grupurilor de mediu, guvernelor și consumatorilor preocupați de schimbările climatice, precum și de consumul de resurse și amprenta de carbon asociată cu crearea-exploatarea centrelor de date.

Legislatorii lucrează din ce în ce mai mult pentru a limita impactul asupra mediului al centrelor de date prin reglementări, ceea ce face nevoia unei abordări holistice și standardizate a durabilității mediului și a urgentării acesteia.

Remarcând această nevoie, Schneider Electric a dezvoltat un cadru cu parametri standardizați pentru a ghida atât operatorii, cât și industria mai largă. Intenția noastră este să îmbunătățim benchmarking-ul viabilității și funcționării centrelor de date, dar și să contribuim la progresul către sustenabilitatea mediului, cu scopul de a proteja resursele naturale pentru generațiile viitoare.

Acest cadru a fost dezvoltat de Centrul de Cercetare pentru Managementul Energiei Schneider Electric, utilizând know-how-ul experților ESG, al consultanților în sustenabilitate, al oamenilor de știință din centrele de date și soluțiile arhitecturale și servește pentru a face măsurătorile indicatorilor de durabilitate și rapoartele aferente mai specifice.

Noul cadru pentru centrele de date durabile din punct de vedere ecologic este cuprinzător: propune cinci domenii de impact asupra mediului (utilizarea energiei, emisiile de gaze cu efect de seră, apă, deșeuri, terenuri și biodiversitate) și include parametri cheie pentru managerii centrelor de date, permițându-le să compenseze impactul asupra mediului pe care îl au centrele de date.

În esență, este un „instrument” pentru managerii de centre de date care nu sunt specializați în sustenabilitate și se confruntă cu sarcina dificilă de a urma și implementa strategii de sustenabilitate. Îi ajută prin definirea celor 5 metrici standard pe care le-am menționat mai devreme, eliminând astfel nevoia ca fiecare administrator să aleagă singur metricile. Acest fapt facilitează comunicarea cu echipele interne despre obiectivele de sustenabilitate și acțiunile necesare pentru atingerea acestora, astfel încât contribuie la îmbunătățirea funcțiilor și permite rapoarte regulate către toate părțile interesate.

Sperăm că acest cadru, odată adoptat de mai multe companii, va ajuta la standardizarea benchmarking-ului în industrie și în întreaga lume. În cele din urmă, fără date reale bazate pe parametrii de măsurare general acceptați, nu se poate face progres în niciun domeniu. De aceea, cadrul a fost creat pentru a sprijini atât industria centrelor de date în ansamblu, cât și pe administratorii acestora, făcându-le și mai ușoară trecerea la durabilitate.

Pe măsură ce viețile noastre devin din ce în ce mai conectate online și amprenta noastră digitală se extinde, la fel și nevoia de centre de date „verzi”. Crearea de centre de date durabile, în conformitate cu reglementările guvernamentale, va fi un pas critic în asigurarea faptului că amprenta de carbon a centrelor de date nu crește. În acest sens, s-ar putea spune că cadrul servește pentru a ne asigura că putem avea centre de date viabile, care urmează să ne îmbunătățim puterea de calcul în viitor.

Articol redactat de Traian Petric, National Sales Director for Romania and Republic of Moldova, APC by Schneider Electric