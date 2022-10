Un test al unei rachete balistice a eșuat. Panică într-un oraș sud-coreean

O rachetă balistică ratată a provocat panică într-un oraș sud-coreean de obicei liniștit, după ce s-a prăbușit la sol și a declanșat un incendiu uriaș, au anunțat miercuri autoritățile.

Aliați în materie de securitate, Seulul și Washingtonul au organizat mai multe exerciții comune, inclusiv bombardamente și lansări de rachete, ca răspuns la tirul efectuat marți de Coreea de Nord cu o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM) deasupra Japoniei.

Armata sud-coreeană a lansat marți târziu o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune Hyunmoo-2, dar aceasta s-a defectat și s-a prăbușit la scurt timp după lansare.

Propulsorul rachetei a luat foc, dar focosul său nu a detonat, a declarat un oficial militar sud-coreean pentru agenția de presă Yonhap.

Imagini virale de pe rețelele de socializare au arătat o minge portocalie de flăcări într-o zonă despre care utilizatorii au spus că se află în apropierea unei baze a forțelor aeriene de lângă Gangneung, pe coasta de est a țării.

„Mulți locuitori frenetici au sunat la primărie”, a declarat pentru AFP un oficial de la primăria Gangneung.

„La început nu am știut ce se întâmplă pentru că nu am primit nicio notificare din partea armatei cu privire la astfel de antrenamente”, a adăugat acesta, sub rezerva anonimatului.