Un nou trailer introduce vocea lui Keanu Reeves în lumea lui Batman: ce știm despre animație, până acum

Un nou trailer pentru animația „Batman”, de la DC League of Super-Pets, ne arată, pentru prima oară, cum sună vocea lui Keanu Reeves în rolul lui Bruce Wayne.

Mai mult, tot din trailer aflăm că animația va introduce un nou personaj, în „persoana” unui câine ce poartă numele de Ace the Bat-Hound.

Din câte știm până acum, „DC League of Super-Pets” va pune în lumina reflectoarelor supereroi care contează, mai exact pe însoțitorii non-umani din Liga Justiției. Dwayne Johnson și Kevin Hart își pun la dispoziție vocile pentru Krypto the Superdog și, respectiv, Ace the Bat-Hound, animalele de companie ale lui Superman (John Krasinski) și Batman (Keanu Reeves).

DC League of Super-Pets este în lucru din 2018 și, deși a fost programat inițial să aibă parte de premieră în 2021, acesta a fost reprogramat pentru anul acesta, din motive evidente.

Producția va introduce personaje ca veverița Chip, a lui Green Lantern (Diego Luna), țestoasa lui Flash Merton (Natasha Lyonne) și porcul lui Wonder Woman (Vanessa Bayer).

Keanu Reeves, în rolul lui Batman

Batman a fost interpretat, de-a lungul timpului, de numeroși actori, așadar introducerea lui Keanu Reeves în lumea din Gotham devenise doar o chestiune de timp.

În paralel, weekendul trecut a marcat lansarea oficială, în cinematografe, a noului film „The Batman”, în care îl putem vedea pe Robert Pattinson, în rolul principal. Iar dacă Batman-ul lui Pattinson nu e atât de „strălucitor” cum ne-am fi putut aștepta, personajul animat al lui Keanu Reeves ar putea să semnifice o revenire la vechile „valori”, chiar dacă nu neaparat în forma așteptată.

Din ceea ce putem observa în trailer (pe care îl puteți vedea mai jos), noua peliculă se vrea a fi parodie (printre altele), dând senzația că, deși destul de „întunecat”, Batman e, până la urmă, doar un om.

„DC League of Super-Pets” va fi lansat în data de 20 mai 2022.