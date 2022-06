Un nou scandal în jurul facturilor la energie: „până aici s-a ajuns, mi-au dat tarif social la factura”, acuză o voce grea din Parlament

Facturile românilor la energie fac din nou obiectul unor dezbateri aprinse. De data aceasta nu vorbim despre nemulțumirile populației exprimate cel mai adesea pe rețelele de socializare, ci chiar despre cele ale parlamentarilor României.

Este vorba despre o declarație recent făcută de un oficial al Opoziției parlamentare, care se declară profund nemulțumită de măsurile pe care Guvernul de la București le-a adoptat cu scopul de a diminua impactul scumpirilor de pe umerii consumatorilor persoane fizice și juridice.

Mare haos în energie, acuză Opoziția

Mai exact, deputatul USR Cristina Prună caracterizează în termeni duri noua strategie din energie și susține că totul este un haos. Măsurile adoptate nu au niciun sens, spune politicianul din Opoziție.

De la 1 aprilie 2022 a intrat în vigoare plafonarea bazată pe consumul anului trecut. Ei bine, eu, anul trecut, am consumat sub 100 kWh/lună. Ce credeţi? Primesc până în luna martie 2023 un preţ plafonat la 0,68 lei/kWh. Un deputat în Parlamentul României primeşte preţ subvenţionat de statul român. Această aberaţie este doar vârful icebergului. O persoană cu venituri modeste, dar care se încălzeşte consumând energie electrică nu va beneficia de sprijin pentru că depăşeşte limita de consum pentru care preţul e plafonat. (…) Aici am ajuns. Mi-au dat tarif social la factura de energie. Nici măcar nu pot renunţa el”, a transmis oficialul parlamentar, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cea mai mare problemă semnalată de oficialul USR este discriminarea presupusă de măsurile compensatorii ale Guvernului. Unii nu beneficiază de niciun sprijin în această criză, din simplul fapt că nu se încadrează în limita de consum, iar această situație e văzută ca fiind nedreaptă de la balconul Opoziției.

„În decembrie 2021, ministrul Energiei venea să ne spună la televizor cum facturile nu cresc, iar pe partea cealaltă oamenii primeau facturi de 2-3 ori mai mari. Apoi au modificat din nou măsurile, iar în lunile februarie şi martie 2022 cei care s-au încadrat în consumurile stabilite de stat au primit plafonare şi compensare, cei care nu s-au încadrat nu au primit nimic”, a mai spus parlamentarul USR.

Citind în integralitate postarea deputatei, constatăm că aceasta și-ar dori măsuri nediscriminatorii pe piața de energiei. Niște măsuri care să fie adoptate și să sprijine toți consumatorii fără să se țină cont, de exemplu, de acel criteriu al pragului de consum, care exclude numeroși români de pe lista potențialilor beneficiari.

În acest sens, deputata pare să vină și cu soluția. Este vorba despre o măsură susținută de USR și promovată în spațiul public ca fiind soluția pentru a sprijini populația în mod egal în fața scumpirilor de pe piața de energie. Mai exact, oficialul USR se referă la reducerea TVA la 5% şi eliminarea unor tarife din factură, măsuri care s-ar aplica „pentru toată lumea în mod nediscriminatoriu”.

Declarația deputatei USR vine la scurt timp după ce și ANRE a cerut modificarea de urgență a măsurilor compensatorii. Scopul solicitării ar fi faptul că unii furnizori nu și-au primit banii de la stat. Au susținut din propriul buzunar măsurile de sprijin pentru populației și unii dintre ei au ajuns la fundul sacului. E nevoie de o nouă legislație, care să nu mai permită astfel de întârzieri la plată din partea statului, susțin experții.

În acest sens, ANRE cere clarificări la legile în vigoare.