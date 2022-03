Un nou joc Ghostbusters e pregătit de lansare: când îl vei putea juca

Un nou joc Ghostbusters a fost anunțat și urmează să fie lansat curând, spre mare bucurie a gamerilor care sunt, printre altele, și fani ai francizei de film cu același nume.

„Ghostbusters: Spirits Unleashed” este un joc multiplayer „patru vs. unu”, de la IllFonic, studioul din spatele „Friday the 13th: The Game” și „Predator: Hunting Grounds”. Dacă ești familiarizat cu aceste două jocuri sau poate cu „Dead by Daylight”, ce a servit drept premisă de bază pentru „Ghostbusters: Spirits Unleashed”, te vei simți, cu siguranță, „ca acasă”, în noul joc.

Ce vei putea să faci în noul joc „Ghostbusters: Spirits Unleashed”

Patru jucători vor face echipă pentru a deveni Ghostbusters. Vei putea folosi contorul PKE pentru a detecta o fantomă, ca mai apoi să-i poți prelua protonii, lansatorul de particule și capcana pentru fantome.

Va trebui, de asemenea, să „supui” fantoma înainte de a-ți face un muzeu, o închisoare, un hotel sau o altă locație publică bântuită.

Pe de altă parte, după cum probabil deja ai bănuit, al cincilea jucător va controla fantoma în acest joc video. Fantoma poate poseda obiecte și poate convoca minioni. Ei sunt, de asemenea, capabili să-i atace pe jucătorii Ghostbusters.

La „sediu”, vei putea să-ți personalizezi fantoma sau vânătorul de fantome, să le îmbunătățești abilitățile și echipamentul, dar și să te joci cu lansatorul de particule (să te antrenezi, cu alte cuvinte).

Vestea bună este că doi dintre veteranii Ghostbusters își reiau rolurile. Așadar, vei primi misiuni de la Winston Zeddemore (Ernie Hudson) și înțelepciune de la Ray Stantz (Dan Aykroyd).

Iar dacă nu prea le ai cu jucatul online, sau nu ai un abonament PlayStation Plus sau Xbox Live Gold, poți juca de unul singur, alegând între fantomă sau Ghostbuster – vei face asta cu ajutorul unui AI, care va prelua toate celelalte roluri.

Pentru toți ceilalți există suport pentru multiplayer pe mai multe platforme, ca de exemplu pe PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One și Xbox Series X/S.

„Ghostbusters: Spirits Unleashed” este programat să sosească pe piață cândva spre sfârșitul anului 2022.