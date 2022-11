Un nou film, de la regizorul James Bond: de ce Empire of Light e de Oscar

Fox Searchlight dezvăluie trailerul oficial al unui nou film al regizorului James Bond, Sam Mendes: Empire of Light, cu Olivia Colman în rol principal.

Trailerul oficial pentru viitorul Empire of Light al lui Sam Mendes a fost lansat. În timp ce filmul a avut premiera la Festivalul de Film Telluride și Festivalul Internațional de Film de la Toronto în această toamnă, iar primul trailer a apărut în urmă cu două luni, puțin din peliculă a fost prezentat publicului larg până acum.

Empire of Light ar putea fi nominalizat la Oscar

Mendes și-a făcut un nume atunci când a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor pentru American Beauty din 1999 și a arătat că are o gamă largă, regândind două dintre filmele lui Daniel Craig James Bond. Ultimul său film, 1917, a avut zece nominalizări la Oscar și a câștigat Best Achievement in Sound Mixing, Visual Effects and Cinematography.

Fox Searchlight a lansat trailerul celui mai recent candidat la Oscar al lui Mendes, Empire of Light. Deja filmul este lăudat pentru regie, performanțe și cinematografie. Toate aceste elemente sunt prezentate în cel mai recent trailer Empire of Light, care arată explorarea filmului a relației dintre câștigătoarea Oscar Olivia Colman și Micheal Ward. Vezi trailerul mai jos.

Regizorul și scenaristul Mendes se confruntă cu provocări și așteptări mari pentru acest film, deoarece ultimul său film, 1917, a fost unul dintre cele mai apreciate filme din 2019. Deși nu este la fel de expansiv ca 1917, trailerul oficial al Empire of Light promite o incursiune intimă în temele iubirii și luptele rasiale, teme care nu sunt neobișnuite la nominalizările pentru cel mai bun film.

După gestionarea atentă de către Mendes războiului în 1917, este posibil să plănuiască să împletească teme puternice în Empire of Light. Ar fi nominalizat la Oscar. Acest lucru ar oferi peliculei un avantaj față de realizările din 1917, deoarece filmul respectiv nu a obținut nicio nominalizare la actorie. Colman este în special o favorită la Oscar.