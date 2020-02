Câți bani au primit marii câștigători de la Oscar 2020. Premiile sunt senzaționale chiar și pentru nominalizați

Oscar 2020 și-a găsit anul acesta câștigătorii! Vedetele care erau nominalizate la categoriile: cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar sau cel mai bun regizor au fost așteptate la ceremonia premiilor cu un pachet de cadouri de lux. Cât valorează premiile primite de starurile internaționale?

Premii pentru marii câștigători de la Oscar 2020

Oscar 2020 a început cu o sperietură uriașă, după ce organizatorii au postat din greșeală o listă cu numele presupușilor câștigători. La scurt timp după incident, aceștia au șters lista din mediul virtual și au susținut că era vorba doar de predicții. Vedetele nominalizate la toate categorile au fost primite cu cadouri în valoare de 215.000 de dolari. Starurile pot alege să păstreze doar o parte din cadouri sau să doneze tot pachetul cu care au întâmpinate. În darul în cauză se regăsesc: tratamente cu botox, seruri, pastile și tehnologie medicală pentru piele, toate oferite de către un cabinet din New York.

Pe lângă acestea, se află și o bandană pentru medicație care declanșează un fond sonor în conformitatea cu starea mentală a persoanei care o folosește. În pachet se găsesc și perne decorative, dulciuri, produse cosmetice și textile, băuturi alcoolice, bijuterii, programe diverse de dietă și vouchere pentru vacanță care ajung și până la suma de 78.000 de dolari. Printre cei prezenți la Oscar 2020, la gala cu numărul 92, s-au aflat și Brad Pitt, Adam Driver, Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio și Charlize Theron.

Oscar 2020: nominalizări categorii principale

Cea mai bună actriță în rol pricipal:

Renee Zelweger

Cynthia Erivo, ”Harriet”

Scarlett Johansson, ”Marriage Story”

Saoirse Ronan, ”Little Women”

Charlize Theron, ”Bombshell”

Cel mai bun actor în rol principal:

Joaquin Phoenix

Antonio Banderas, ”Pain and Glory”

Leonardo di Caprio, ”Once Upon a Time… in Hollywood”

Adam Driver, ”Marriage Story”

Jonathan Pryce, ”The Two Popes”

Cel mai bun regizor:

Bong Joo Ho

Martin Scorsese, ”The Irishman”

Todd Phillips, ”Joker”

Sam Mendes, ”1917”

Quentin Tarantino, ”Once Upon a Time… in Hollywood”