Un nou film cu Superman, în regia lui James Gunn? Ce a comentat regizorul

Regizorul din spatele „Suicide Squad”, James Gunn, a comentat recent ipoteza realizării unui nou film bazat pe aventurile lui „Superman”.

Cu toate că s-a implicat într-o gamă relativ diversă de filme, James Gunn și-a făcut un nume în lumea supereroilor, în ultimul deceniu. Începând cu 2014, el a regizat filmul de succes al MCU, „Guardians of the Galaxy” și de atunci a continuat să lucreze atât cu ​​MCU, cât și în DCEU, prin intermediul „Guardians of the Galaxy Vol. 2”, în 2021, „The Suicide Squad” și serialul spin-off „Peacemaker”. În prezent, James Gunn lucrează la „Guardians of the Galaxy Vol. 3”, în timp ce se află și în post-producție pentru „The Guardians of the Galaxy Holiday Special”.

Mulți fani ai regizorului au propus, deseori, supereroi pe care regizorul să-i introducă în filmele sale. Gunn a precizat că este un fan înrăit al benzilor desenate și a susținut că filmul său DC preferat, din toate timpurile, este „Superman II”, așa că nu ar fi chiar atât de greu de crezut dacă, la un moment dat, regizorul ar dori să continue franciza.

Într-un tweet recent, Gunn a răspuns unui fan care l-a întrebat dacă nu i-ar surâde ideea unui film cu și despre Superman, dacă tot „Superman II” este filmul său preferat DC. Trebuie să recunoaștem, lui James Gunn i-a plăcut mereu „să scape” informații false pe internet, așadar nu putem fi foarte siguri că acesta nu încearcă să ne ducă pe o pistă falsă.

Cu toate că nu a negat posibilitatea de a „da naștere” unui nou film Superman, Gunn a continuat spunând că, deși e adevărat că îi place ideea, acest lucru nu este neapărat un motiv pentru a reface un film. După cum spune Gunn, „doar pentru că îmi place vita stroganoff nu înseamnă că vreau să o gătesc”.

Vezi mai jos tweet-ul său complet:

Whatever the case, I’m currently working on a lot of projects, including a few unknown to the general public, & I’m speaking for where I am right this moment, not tomorrow or next year or five years down the line.

— James Gunn (@JamesGunn) April 16, 2022