James Gunn a vorbit, pe Twitter, despre rolul său în francizele concurente de la DC și Marvel

Regizorul James Gunn a dat detalii în legătură cu implicarea sa în filmele și serialele Marvel și DC. Gunn este atât scenaristul, cât regizorul seriei „Marvel Guardians of the Galaxy”, precum și al seriei DC „The Suicide Squad”. Mai mult, s-a implicat inclusiv în spin-off de succes, „Peacemaker”.

El filmează, în prezent, a treia ediție a francizei GOTG, „Guardians of the Galaxy Vol. 3”, dar și „Guardians of the Galaxy Holiday Special”, care va debuta, cel mai probabil, anul acesta. O dată exactă a lansării încă nu a fost anunțată.

Poate că trebuie menționat că James Gunn „a dat naștere” producției „Peacemaker” în același timp în care lucra la „The Suicide Squad”, ceea ce a cam tulburat apele în ambele tabere, așa cum era de așteptat, de altfel.

Recent, Gunn a fost întrebat, pe Twitter, despre colaborarea cu Marvel și DC și, mai ales, despre modul în care regizorul poate lucra cu cele două companii care, aparent, sunt concurente. Mai exact, James Gunn a răspuns unui tweet, spunând că „oamenii supraestimează interacțiunea DC cu Marvel” atunci când vine vorba de acest subiect, sugerând că nu ar fi nimic neobișnuit în faptul că se implică în francizele ambilor giganți.

Dacă sunteți curioși care a fost schimbul de replici, de pe Twitter, și, mai ales, cum a răspuns regizorul și scenaristul James Gunn la provocări, iată postarea care a făcut vâlvă pe internet:

People overestimate the interaction of both DC & Marvel around this stuff – most notes have to do with making the story better. Except in extremely rare situations (such as a legal situation or if there’s a contradiction in another project I don’t know about), it doesn’t come up. https://t.co/DGLqdow0q8

— James Gunn (@JamesGunn) February 28, 2022