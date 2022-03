Un consilier prezidențial vorbește despre Zelenski: „Știam că va deveni un star”. Cum era liderul de la Kiev înainte de război

Igor Novikov, fost consilier al preşedintelui Volodomir Zelenski în perioada 2019-2020 şi unul dintre cei mai apreciaţi tineri antreprenori din Ucraina, a povestit pentru Adevărul modul în care a reuşit să devină preşedintele Zelenski un simbol și cum crede că s-ar putea termina războiul.

Igor Novikov are o relaţie apropiată cu preşedintele Volodimir Zelenski, cei doi cunoscându-se în urmă cu patru ani. În perioada în care a fost consilier al preşedintelui Ucrainei, Igor Novikov s-a ocupat de relaţia Ucraina-SUA şi de comunicare, iar din 2020, Igor Novikov a revenit în afaceri, renunţând la postul din Administraţia Prezidenţială, însă continuând să aibă o relaţie excelentă cu preşedintele ucrainean.

Fiind bun prieten cu preşedintele Zelenski, cu care comunică frecvent chiar și în ziua de azi, Igor Novikov a vorbit despre umanitatea acestuia, dar şi despre amintirile speciale ce îi leagă, dar și despre rezistenţa impresionantă a ucrainenilor.

„L-am întâlnit pentru prima oară în 2018. Era un tip foarte plăcut şi normal. Şi a rămas aşa. Iar sistemul politic nu l-a corupt, nu l-a „infectat” şi preşedintele Zelenski a ştiut să îşi păstreze umanitatea. Acum patru ani, conduceam la Kiev un think-tank american numit Singularity University. Ne ocupam mult pe partea de inovaţie şi cum tehnologia schimbă societatea.

Făceam mult public speaking şi devenisem cunoscut în Ucraina. Iar prietenii săi m-au contactat, întrebându-mă dacă pot face un program academic de o zi, o prezentare în care să vorbesc despre ce aşteptări ar putea apărea dacă va ajunge preşedinte. Am făcut acea prezentare, a fost o simpatie şi o apreciere reciprocă. I-am cunoscut apoi echipa lui Volodimir Zelenski.

L-am susţinut apoi şi am devenit consilier prezidenţial. Iniţial, trebuia să fiu consilierul său pe inovaţie şi tehnologie, însă în cele din urmă am devenit consilierul său privind relaţia Ucraina-S.U.A. şi pe partea de comunicare. Încă ţin legătura cu preşedintele Zelenski şi cu echipa sa, comunicăm constant. Unul dintre atuurile sale este acela că are o echipă foarte unită”, a spus Igor Novikov, potrivit sursei citate.