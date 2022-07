Un algoritm de inteligență artificială a visat o creatură bizară care nu există: ce este Crungus

Direct din adâncurile AI-ului, iadul îl salută pe Crungus – sau ceva de genul acesta, pentru că până acum câteva zile, nimeni nu știa că există acest lucru.

Monstruozitatea cunoscută doar după numele său care sună bizar pare să fi fost produsă într-un avion de către actorul de voce și streamer-ul Twitch Guy Kelly. Kelly a postat o captură de ecran a unui DALL-E Mini – acum cunoscut sub numele de Craiyon.

Deși Urban Dictionary are câteva definiții ale termenului „Crungus”, dintre care majoritatea au de-a face cu mizeria care se acumulează sub unghiile cuiva și alte locuri oribile, nu au existat rezultate Google pentru termen care să găsească ceva care să semene chiar de departe cu monstrul pe care l-a visat Craiyon.

După cum remarcă Kelly, termenul nu este altceva decât un „cuvânt pe care l-am inventat” – ceea ce face ca rezultatele să fie în mod legitim surprinzătoare, ca să nu mai vorbim de ciudate și demonice.

Well I REALLY don’t like how similar all these pictures of „Crungus”, a made up word I made up.

Why are they all the same man? Is the Crungus real? Have I discovered a secret cryptid? pic.twitter.com/KCNUOxPHnP

— Don’t buy The Sun twitch.tv/brainmage (@Brainmage) June 18, 2022