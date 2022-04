Star Trek: Picard, serialul dedicat exclusiv fanilor nostalgici: de ce nu e pentru toată lumea

„Star Trek: Picard” e cadoul pe care orice fan al francizei Trek îl merită, în urma multelor reprezentări recente, mai mult sau mai puțin apropiate de ceea ce a gândit, inițial, Gene Roddenberry.

Cu toate că nici „Star Trek: Picard” nu este, întocmai, realizat în spiritul celebrelor povești cu tâlc din universul Star Trek, se poate spune că, în mare, este producția ce se apropie cel mai mult de ceea ce știam și iubeam, în urmă cu 20-30 de ani.

Deși nici serialul în care îl putem vedea pe (acum) amiralul Jean Luc Picard nu excelează la capitolul scenariu, beneficiază, totuși, de o calitate pe care toate celelalte reprezentări recente nu o au: nostalgia.

De ce „Star Trek: Picard” se adresează unei categorii aparte de public

„Star Trek: Picard” a apelat la o mică șmecherie: readucerea în prim-plan a unor personaje din Star Trek, extrem de iubite de public. Așadar, dacă la început i-am putut vedea pe William Riker, Deanna Troi sau Data, în cel mai recent sezon au intrat în acțiune Guinan (interpretată de Whoopi Goldberg), Q (interpretat de John de Lancie) sau Seven of Nine (interpretată de Jeri Ryan). De asemenea, tot în ultimul sezon reapare și The Borg Queen, pion principal în acțiune.

În acest moment, noua seria ce se concetrează în jurul aventurile recente ale lui Jean Luc Picard, este în plină desfășurare, având șanse reale să aducă noi și noi surprize celor care o urmăresc, până la final.

În mod evident, serialul reprezintă o consolare pentru fanii care au urmărit, cap-coadă, seriile de demult Star Trek, astfel că există posibilitatea ca el să nu fie apreciat de generațiile mai noi, nefamiliarizate cu „Star Trek: Next Generation”, „Star Trek: Voyager” sau „Star Trek: Deep Space Nine”.

În cazul în care ați dat, din întâmplare, de „Picard” și vreți să înțelegeți mai bine toate „ouăle de Paști” din pelicula serial, poate că nu ar fi rău să dați o raită pe Netflix, ca să vă puneți la punct cu seriile mai vechi, menționate în paragraful anterior.