Ucrainienii încearcă să oprească blindatele rusești să intre în oraș. Imaginile devenite virale

Un grup de ucraineni curajoși a fost filmat blocând un convoi al armatei ruse și strigând soldaților invadatori „să meargă acasă”. În filmare pot fi văzute zeci de oameni confruntându-se cu cortegiul militar de la Melitopol, în sudul țării. Locuitorii locali furiosi reușesc să oprească vehiculele, făcându-l pe un soldat rus să-și părăsească vehicului și să tragă cu arma în aer, conform independent.co.uk.

Ucrainienii vor să oprească blindatele rusești să intre în oraș

Dar mulțimea de ucraineni nu este descurajat de explozia bruscă de focuri și continuă să stea pe drum.

Un vehicul blindat mai mare încearcă apoi să conducă înainte, dar calea lui este blocată de oamenii care stau în fața lui. Câțiva membri ai grupului pot fi văzuți încercând să împingă în mod activ vehiculul înapoi.

Într-un alt videoclip de la Kupiansk, lângă orașul Harkiv, protestatarii sar pe un vehicul blindat rusesc. Un bărbat încearcă apoi să spargă parbrizul lovind pe el, chiar dacă mașina continuă să avanseze. Vehiculul accelerează brusc departe de mulțimea furioasă, lăsând un număr de oameni pe podea.

Videoclipurile se numără printre zecile de videoclipuri apărute de la începutul invaziei. La începutul conflictului, o femeie s-a confruntat cu un soldat rus și i-a oferit semințe de floarea-soarelui, pentru ca acestea să înflorească atunci când va fi ucis. În filmări separate, sute de ucraineni au format un scut uman pentru a opri tancurile de la periferia orașului Koryukivka.

Imaginile din satelit de astăzi au arătat amploarea forțelor ruse care se înmulțesc în jurul capitalei Kiev, cu o coloană de vehicule blindate, tancuri, artilerie și vehicule de sprijin care se întinde pe 40 de mile.

Însă liderii occidentali se tem că președintele rus ar putea ordona tactici mai „barbare”, informațiile sugerând că avansul asupra Kievului a făcut puține progrese, probabil din cauza problemelor logistice.

Și în orașele Enerhodar, unde se află o centrală nucleară, dar și Luhansk, sute de localnici și muncitori au ieșit în stradă cu mâinile goale și au blocat drumul în încercarea de a opri înaintarea tancurilor rusești. Toate aceste imaginile au fost publicate miercuri de publicația NEXTA, unde se poate observa cum oamenii din Enerhodar, neînarmați și cu steagul Ucrainei fluturând în mâini, s-au pus în mijlocul drumului și au format un scut uman pentru a bloca un drum de acces către o centrală nucleară ucraineană din apropierea orașului.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

În filmările respective se poate auzi cum civilii neînarmați strigă: „Trăiască Ucraina, trăiască eroii”. În plus, oamenii chiar au construit baricade din cauciucuri și camioane, în încercarea de a opri armata rusă.

Chiar și în orașul Starobilsk, de lângă regiunea Luhansk, oamenii au ieșit din case pentru a se pune în fața coloanei de vehicule militare rusești, iar pe filmare se aud și focuri de armă.

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants’ military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

În cursul zilei de marți, imagini asemănătoare au fost surprinde în Melitopol și Kupians, unde ucrainenii s-au pus în fața coloanei de vehicule militare ale armatei ruse când acestea au apărut pe străzile din orașele lor.