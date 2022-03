Încă un oraș acaparat de trupele rusești. Ce orașe sunt sub controlul armatei lui Putin

Armata rusă a susținut, miercuri, că a preluat controlul asupra și orașului Herson, din sudul Ucrainei, chiar atunci când invazia Moscovei asupra țării pro-occidentale a intrat la a șaptea zi, conform BBC. În plus, Rusia a intensificat bombardamentele și atacurile asupra orașelor din toată Ucraina.

„Diviziile ruse ale forțelor armate au luat centrul regional al Hersonului sub control deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Konașenkov, în declarații televizate.

Ministerul britanic al apărării a declarat, într-o actualizare a informațiilor pe Twitter, că avansul rusesc asupra Kievului a făcut puține progrese în ultimele 24 de ore, probabil din cauza unor probleme logistice.

Latest Intelligence update on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/CeKxZDHRDk

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 2, 2022