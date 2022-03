Doi jurnaliști au fost răniți cu focuri de armă în războiul din Ucraina, în timp ce făceau un reportaj

Doi jurnaliști au fost împușcați în războiul din Ucraina, fiind evacuați ulterior din țară. În prezent, aceștia sunt în drum spre Danemarca, potrivit anunțului făcut miercuri de angajatorul lor şi de organizaţia Reporteri fără Frontiere, informează AFP. În ce stare se află acum cei doi, afli în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Doi jurnaliști danezi au fost răniți cu gloanțe sămbătă, în nord-estul Ucrainei. Ulterior, aceștia au fost evacuați din țara în care Rusia a pornit invazia, aflându-se acum în drum spre Danemarca, au anunţat miercuri angajatorul lor şi organizaţia Reporteri fără Frontiere, informează AFP.

Reporterul Stefan Weichert şi fotograful Emil Filtenbord Mikkelsen au fost răniţi cu focuri de armă deși erau echipați cu veste antiglonț, în timp ce lucrau la un reportaj pentru publicaţia daneză Ekstra Bladet, lângă oraşul Ohtîrka, aflat la circa 50 de kilometri de frontiera Ucrainei cu Rusia.

Cei doi jurnaliști „vor fi în curând în siguranţă acasă în Danemarca“, aflându-se în prezent „într-o țară sigură“, notează cotidianul Ekstra Bladet.

De asemenea, potrivit responsabilei pentru Europa de Est şi Asia Centrală a organizaţiei Reporteri fără Frontiere, Jeanne Cavelier, cei doi angajați ai publicației daneze „au fost evacuaţi în Republica Moldova“.

Citește și: Bilanț război Ucraina-Rusia. Câți morți sunt în ambele tabere. 352 de ucraineni au fost uciși, printre care 16 copii

Cei doi jurnaliști, intalați de mai mulți ani în Ucraina, au fost răniți cu gloanțe sâmbătă, cu toate că, după cum aminteam, purtau veste antiglonț. Mașina lor a fost vizată de tiruri de origine necunoscută. Cei doi realizau un reportaj, a anunțat ziarul.

Orienteret om at to danske journalister fra EB er beskudt og såret i Ukraine. Begge heldigvis uden for livsfare

En hæslig påmindelse om de farer journalister i Ukraine hver dag udsætter sig for, for at dokumentere krigens rædsler

Mine tanker er hos de to, deres pårørende#dkpol

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) February 26, 2022