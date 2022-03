Ucrainenii se apără provocând un război hidraulic împotriva rușilor. Ce presupune acest lucru

În primele zile ale invaziei Rusiei, soldații și civilii ucraineni s-au grăbit să-și adune apărarea, încercând să facă deplasarea prin țară cât mai dificilă posibil pentru forțele Moscovei. Au aruncat în aer poduri, au folosit autobuze ca blocuri rutiere improvizate și au sudat „arici” de casă pentru a respinge tancurile rusești.

Potrivit unui nou set de imagini din satelit, este posibil să fi folosit și una dintre cele mai vechi metode de fortificare din lume: apa. Fotografii de la Planet Labs PBC, o firmă americană, și alți cercetători par să arate o întindere mare de teren inundat la nord de Kiev, capitala Ucrainei. Într-o pereche de imagini înainte și după, făcute pe 22 și 28 februarie, zona de teritoriu devine semnificativ mai udă.

Pe 26 februarie, ambasadorul Ucrainei în Statele Unite a declarat că forțele ruse au distrus un baraj într-un rezervor de apă de lângă Kiev, creând un risc de inundații, dar nu a oferit detalii suplimentare. Nu este clar dacă acel incident are legătură cu apa văzută în fotografiile din satelit.

Washington Post nu a putut confirma că inundația a fost intenționată, dar Planet Labs a spus că a consultat analiști care cred că a fost intenționat. Dacă da, ar fi cel mai recent exemplu de practică veche de secole.

Dacă este intenționat, a adăugat Kepe, „ar putea fi ceea ce ucrainenii încearcă să folosească apa pentru a împiedica forțele ruse să se apropie de Kiev”.

Zona inundată se află la nord de Kiev, pe malul râului Nipru, oarecum la est de locul unde un convoi de 40 de mile de trupe rusești a stat în gol de zile întregi. Oficialii americani au atribuit acest blocaj parțial eforturilor ucrainene de a o încetini.

Inundarea deliberată în timpul luptei, fie pentru a ridica o barieră, fie pentru a distruge o zonă, este cunoscută sub denumirea de „război hidraulic” și a fost adesea folosită pentru a completa o strategie defensivă, a spus Kepe.

As correctly pointed out by some of you, Ukrainian troops seems to flooded the area north of Kyiv. That’s the reason why the Russian advance is stagnating there. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Kyiv https://t.co/aHRDDu1EC4 pic.twitter.com/ZUmQMRlvAh

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 4, 2022