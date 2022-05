Uber, peste Bolt, Lyft și altele: ce spun cifrele, cum și-a revenit după pandemie

Uber a avut un prim trimestru al anului 2022 de succes prin unele măsuri, deoarece și-a dublat veniturile de la un an la altul, la 6,85 miliarde de dolari. Creșterea cererii de curse în urma exploziei variantei Omicron a jucat un rol important, la fel ca prețurile mai mari ale curselor din cauza lipsei de șoferi.

Conform Uber, călătorii au efectuat 1,71 miliarde de călătorii în ultimul trimestru, o creștere cu 18% față de primele trei luni din 2021. Suma totală pe care Uber o primește de la clienți pentru curse a crescut cu 58% de la an la an, până la 10,7 miliarde de dolari. Veniturile Uber din curse au fost de 2,52 miliarde de dolari. Din livrări, a câștigat 2,51 miliarde de dolari în venituri, potrivit companiei.

Cu toate acestea, pierderea netă a Uber a crescut de la 108 milioane USD în T1 2021 la 5,93 miliarde USD în trimestrul trecut. Acest lucru se datorează în mare parte investițiilor sale în Didi, Grab Holdings și Aurora Innovation. Cu toate acestea, Uber crede că fluxul de numerar va fi pozitiv pe tot anul pentru 2022.

Cum o duce Uber după pandemie

Se așteaptă ca această creștere să continue în acest trimestru. Uber susține că valoarea curselor rezervate în aprilie a depășit nivelurile din 2019. Compania a remarcat, de asemenea, că timpii de așteptare au fost la cele mai bune niveluri.

Uber spune că mulți șoferi au optat să treacă la livrările Eats. CEO-ul Dara Khosrowshahi a spus că nu va trebui să facă „investiții de stimulare incrementale semnificative” pentru a menține șoferii pe platformă și pentru a-i convinge pe șoferii noi să se urce la volan.

Nu același lucru se poate spune despre rivalul Lyft – se așteaptă să cheltuiască mai mult pentru a-i atrage pe șoferi să se întoarcă sau să se alăture platformei sale. Este nevoie de mai mult decât era de așteptat pentru ca baza de șoferi să revină la nivelurile de dinainte de pandemie, a declarat președintele Lyft, John Zimmer, pentru Reuters. Uber are un avantaj în privința Lyft în acest sens, deoarece șoferii săi pot alege să livreze mâncare și alte articole, în loc să transporte pasagerii. Cu toate acestea, Lyft nu a oferit mai multe detalii despre cât va cheltui pe stimulentele șoferilor.

Lyft a realizat venituri de 875,6 milioane de dolari pentru primul trimestru, o creștere de 44% de la an la an. A avut o pierdere netă de 196,9 milioane USD, în scădere semnificativă față de pierderea netă de 427,3 milioane USD înregistrată cu un an mai devreme. Numărul său activ de cicliști a crescut la 17,8 milioane de la 13,5 milioane în T1 2021.