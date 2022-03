Decizie șocantă luată de Uber: te va afecta inevitabil, dacă folosești aplicația

Până acum, probabil că foloseai Uber, pentru că nu mai voiai să ai contact cu taximetriștii. Dar uite că acum lucrurile se schimbă.

Compania de ride sharing a decis să-și schimbe politica de selecție a șoferilor și să accepte în aplicația sa și șoferii de taxi. Deocamdată, este vorba despre taxiurile din New York, motivul fiind cererea foarte mare din partea șoferilor de taxi și criza de șoferi Uber. Cu toate astea, sistemul poate fi extins, în timp, în mai multe țări, inclusiv în România.

Uber are în anumite orașe ale lumii anumite parteneriate cu companii de taxi. Astfel, a anunțat că a încheiat un acord cu partenerii New York City Taxi & Limousines Comission, pentru a le permite clienților acestei aplicații să comande taxiuri, pe lângă mașinile șoferilor tradiționali ai Uber. Înțelegerea a fost confirmată de Creative Mobile Technologies și Curb Mobility, companiile care asigură cele două aplicații, Curb și Arro, prin care pot fi comandate taxiurile din New York.

În același context, se înregistrează o cerere foarte mare de șoferi disponibili, cerere care a ridicat foarte mult tarifele de călătorie și timpul de așteptare. Mai mult, creșterea prețului benzinei a crescut cheltuielile și a scăzut câștigurile șoferilor, astfel că mulți au ieșit din aplicație. Spre exemplu, prețul cu care vor putea fi închiriate taxiurile din New York în aplicația Uber vor fi similare cu cele din UberX și nu vor corespunde cu prețurile aparatelor din taxiuri. Șoferii vor putea vedea prețul unei călătorii și vor putea accepta sau nu cursa, la fel ca orice șofer Uber.

Consecința tristă a scumpirilor la benzină și motorină: ce se întâmplă cu șoferii de Uber, Lyft

Scumpirea carburanților îi afectează pe șoferii Uber și Lyft din Statele Unite. Aceștia iau în considerare să se retragă de pe platformele de transport bazate pe aplicații. Conform Reuters , companiile au anunțat luna aceasta o suprataxă de 55 de cenți per cursă. În aceste condiții, șoferii Uber și Lyft nu sunt mulțumiți.

Au fost intervievați peste 300 de șoferi, pe Rideshare Guy, un blog popular urmărit de șoferi. Sondajul a arătat că aproximativ 15% dintre aceștia au renunțat deja să conducă și aproape 40% conduc mai puțin.