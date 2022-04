Turcia lansează o ofensivă militară în Irak. Avioanele turcești și artileria au lovit ținte ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan

Turcia a lansat o nouă ofensivă transfrontalieră terestră și aeriană împotriva militanților kurzi din nordul Irakului, a anunțat luni dimineața ministrul turc al Apărării. Avioanele turcești și artileria au lovit ținte aparținând Partidului Muncitorilor din Kurdistan sau PKK și trupele de comando, apoi au traversat în regiune pe uscat sau au fost transportate cu elicoptere, a declarat ministrul Apărării Hulusi Akar într-un videoclip postat pe site-ul ministerului.

Akar a spus că avioanele au lovit cu succes adăposturi, buncăre, peșteri, tuneluri, depozite de muniții și sedii aparținând PKK. Gruparea menține baze în nordul Irakului și a folosit teritoriul pentru atacuri asupra Turciei.

Turcia a efectuat numeroase operațiuni aeriene și terestre transfrontaliere împotriva PKK în ultimele decenii. Cea mai recentă ofensivă a fost centrată în regiunile Metina, Zap și Avashin-Basyan din nordul Irakului, a spus Akar.

Nu au existat informații despre numărul de trupe și avioane implicate în cea mai recentă incursiune.

