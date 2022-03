Procurorul general al Belarus propune declararea NEXTA drept organizație teroristă. Agenția de știri este principala sursă de informații despre războiul din Ucraina

Belarus propune declararea NEXTA, agenția de știri care este principala sursă de informații despre războiul din Ucraina, drept „organizație teroristă“. În acest sens, procurorul general Andrei Shved a trimis o cerere la Curtea Supremă. Solicitarea vine după ce Belarus a încercat, fără succes, să-l extrădeze pe Stepan Putilo, fondatorul canalului NEXTA Telegram, din Polonia. Mai multe detalii, în continuare.

Putilo este acuzat de organizarea unor revolte și acțiuni care încalcă ordinea publică, dar și de incitare la ură etnică. NEXTA, agenție înființată în Belarus, dar cu cartierul general la Varșovia, este în prezent cea mai activă și mai urmărită sursă de informare, în special cu imagini, din zonele de conflict (respectiv războiul din Ucraina).

⚡️The Prosecutor’s Office of #Belarus sent a petition to the Supreme Court to recognize #NEXTA and all our channels as a terrorist organization. pic.twitter.com/o6ufWo4c0L

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022