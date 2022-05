Tronsonul 2 al „Autostrăzii Ford“, Craiova-Pitești, va fi gata cel târziu la începutul lunii iunie, au declarat autoritățile. Drumul Expres de aproape 40 de kilometri este pe mâinile constructorului român UMB Spedition.

Pe de altă parte, tronsonul 1, care are aproape 18 km, e terminat doar în proporție de 50%. De acesta se ocupă firma italiana Tirrena Scavi.

Aproape 18 kilometri de drum expres din România, adică lotul 1 al tronsonului 2, au fost dați în folosință încă de pe 21 aprilie. Pe acest segment se poate ocoli oraşul Balş. UMB Spedition a reușit să câștige licitațiile şi pentru tronsoanele 3 şi 4 ale aceluiaşi drum. Pe tronsonul 3 se lucrează la maximul capacității după scurta vacanţă de Paşte. Angajații muncesc în două schimburi, stadiul lucrărilor ajungând şi pe acest tronson la aproximativ 25 %.

La modul în care lucrează firma românească sunt șanse foarte mari ca şi cel de al treilea tronson să fie gata înaintea italienilor care lucrează la tronsonul 1. Despre modul de lucru al celor două firme a vorbit și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la ultima vizită oficială pe şantier.

Se pare că munca pe care o depune firma din Italia ridică mari probleme. Termenul inițial pentru tronsonul 1 era în luna decembrie, a anului trecut, însă data finalizării s-a prelungit cu un an.

„Vremea nu a fost mereu bună. Când am putut lucra, am lucrat doar acolo unde am primit autorizaţie de construcţie. Sunt sectoare unde nu am putut lucra pentru că nu avem autorizaţie şi sunt probleme şi cu exproprierile. Acolo unde avem autorizaţie, lucrările sunt avansate. Tronsonul 1 este de 17,8 kilometri. Noi am primit autorizaţie pe 7,8 kilometri în septembrie 2019. (…) Lucrările nu au putut înainta din mai multe motive şi nu au legătură cu constructorul. A fost o problemă şi cu prima variantă de traseu. A trebuit să se mute 8 kilometri din acest tronson pentru că drumul se suprapunea cu nişte sonde de gaze“, spunea, Davide Pes, reprezentantul constructorului.