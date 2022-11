„God of War Ragnarok” și „Elden Ring” conduc nominalizările la Game Awards 2022: când vei putea vedea ceremonia de premiere

„Horizon Forbidden West” și „Stray” au obținut fiecare o mulțime de nominalizări la Game Awards 2022.

2022 se încheie, ceea ce înseamnă că este aproape timpul să îi răsplătim pe cei din spatele unora dintre cele mai bune jocuri ale anului. În timp ce mulți oameni sunt entuziasmați de The Game Awards în primul rând pentru premiere mondiale, trailere și o inevitabilă viziune a lui Hideo Kojima, există, de fapt, câteva trofee de distribuit. Gazda și producătorul emisiunii, Geoff Keighley, a dezvăluit nominalizații pentru cea de-a noua ediție a ceremoniei.

God of War Ragarnok (care a ajuns pe PS4 și PS5 chiar săptămâna trecută) conduce grupul cu zece nominalizări, urmat de Elden Ring și Horizon Forbidden West cu șapte nominalizări fiecare. Minunatul Stray s-a descurcat bine și cu șase nominalizări. Toți cei patru sunt printre nominalizații pentru Jocul Anului. Lor li se alătură A Plague Tale: Requiem și Xenoblade Chronicles 3.

Game Awards 2022, pe 8 decembrie

Deloc surprinzător, având în vedere spectacolele puternice ale God of War Ragarnok și Horizon Forbidden West, Sony Interactive Entertainment a avut cele mai multe nominalizări, urmate de Annapurna Interactive și Nintendo cu 11 fiecare, Bandai Namco cu opt și Riot Games cu șase. Un juriu format din reprezentanți ai mai mult de o sută de publicații și instituții de influență determină nominalizații. Votarea este deschisă acum pe site-ul The Game Awards și pe serverul Discord. Fanii din China pot vota prin Bilibili.

Există o nouă categorie anul acesta numită Cea mai bună adaptare, care este pentru seriale și filme bazate pe jocuri. Nominalizații sunt Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show!, Sonic the Hedgehog 2 și Uncharted. Totuși, nu este greu să ne imaginăm că The Last of Us de la HBO va fi anul viitor pe această listă.

O mulțime de alte jocuri, mari și mici, au obținut nominalizări în 31 de categorii. Marvel Snap, Immortality, Scorn, Call of Duty: Modern Warfare II, Splatoon 3, Tunic, Cult of the Lamb, Sifu, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, MultiVersus, Vampire Survivor, Diablo Immortal și Overwatch 2 au fost printre titlurile care primit nominalizări.

Ceremonia are loc pe 8 decembrie. Dacă nu participați în persoană sau nu vizionați la un cinema IMAX, veți putea să vizionați The Game Awards pe Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Steam, Instagram Live și zeci de alte platforme.