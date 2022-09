Top 5 jocuri care merită jucate pe PlayStation: catalogul consolei este impresionant

PS5 s-a bucurat de o popularitate din ce în ce mai mare de la lansarea sa în noiembrie 2020.

În ciuda lipsei de cipuri, aproape 22 de milioane de console PS5 au fost vândute până la sfârșitul lunii iunie 2022 și nu este de mirare de ce fanii PlayStation s-au grăbit să facă upgrade.

În plus, controlerul DualSense al PS5 este cu un pas înaintea controlerului DualShock al PS4, cu un design ergonomic mai bun, feedback haptic și microfon încorporat.

Mai jos, ți-am pregătit o listă cu câteva jocuri bune pe care le poți juca pe PlayStation.

God of War

Seria de jocuri God of War și-a făcut debutul în martie 2005 și de atunci nu s-a mai uitat înapoi. Această franciză s-a vândut în peste 51 de milioane de exemplare până în noiembrie 2020 și este una dintre cele mai îndrăgite din toate timpurile. Războinicul vânător de Dumnezeu Kratos revine în această lansare din 2018, care este prima tranșă din seria Norserealm. Jocul este o capodoperă și, odată cu succesul God of War: Ragnarok, care va fi lansat în noiembrie, ar trebui să fie acum în fruntea listei de priorități a tuturor.

Elden Ring

Elden Ring are un scor de 96 la 100 pe Metacritic, care este, de asemenea, cel mai mare vreodată pentru jocurile PS5, a vândut 12 milioane de copii în primele două săptămâni de la lansare și este tot ceea ce utilizatorii din comunitatea de jocuri par să vorbească chiar și luni mai tarziu. Deși nu este perfect, se îndreaptă cu ușurință în această listă.

Returnal

Returul se simte ca un pachet complet. Jocul introduce cu succes elemente de groază în timp ce ne ghidează prin protagonista Selene Vassos. Teama captivantă de a se confrunta cu un asediu de monștri într-o lume necunoscută amintește de un RPG de acțiune și groază, cum ar fi Dead Space. Cu toate acestea, jocul are capacitatea de a sta pe picioarele sale datorită unicității sale absolute în aproape fiecare aspect al jocului.

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn a primit recenzii pozitive, iar emularea acestuia va fi întotdeauna o provocare pentru succesorul său. Cu toate acestea, Horizon Forbidden West reușește să o facă. Reprezentările artistice ale mediilor contrastante, fie că sunt păduri verzi luxuriante sau terenuri deșertice, sunt cu adevărat uluitoare.

The Last of Us 2

The Last of Us Part 2 a fost cel mai bun joc video din 2020 la Annual Game Awards. Jocul reușește să se bazeze cu succes pe povestea deja impresionantă a predecesorului său și are suficiente răsturnări și sub-intriguri pentru un arc de trei sezoane într-o emisiune TV.