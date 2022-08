Traian Băsescu vrea revizuirea sentinței de colaborator al Securității

Fostul președinte Traian Băsescu a cerut ca sentința de colaborator al fostei Securități să fie revizuită. El a făcut cererea în instanță, iar Curtea de Apel a programat primul termen în luna octombrie a acestui an.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, pe 23 martie, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea. Decizia a fost definitivă, iar unul dintre efectele sale a făcut ca fostul șef de stat să își piardă beneficiile care decurg din calitatea de președinte.

ÎCCJ a menținut decizia primei instanțe și a respins ca nefondat recursul.

Între timp, fostul șef de stat a spus că va face demersurile legale la CEDO.

Conform CNSAS, cât timp a colaborat cu Securitatea, Traian Băsescu a dat informaţii prin care se denunţau activităţi împotriva regimului lui Ceaușescu. El informa despre intenţia de a pleca în străinătate şi relaţii cu cetăţeni străini.

După pronunțarea deciziei din septembrie 2019, fostul șef al statului a vorbit despre sentința care nu era definitivă.

„Este o decizie a judecătorului, nu pot să o contest decât legal, ca om care a ținut la construcția unui sistem de justiție.

Deci voi contesta decizia la Înalta Curte. Am spus că nu am colaborat cu Securitatea, pentru că eu știu ce am făcut.

Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de Marină, iar instituția care se ocupa de noi erau Contrainformațiile militare, despre care recunosc că la 21 de ani habar n-aveam că sunt parte a Securității” a declarat Traian Băsescu pentru Digi24, la vremea aceea.