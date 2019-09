Traian Băsescu, interogat de judecători: „După Revoluție am aflat că aceste contrainformații militare reprezintă de fapt Securitatea”

Traian Băsescu s-a prezentat joi la Curtea de Apel București în dosarul în care Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) îl acuză de colaborare cu Securitatea. Fostul președinte al României a răspuns întrebărilor adresate de judecători, precizând că nu a știut că acele contrainformații militare reprezintă de fapt Securitatea.

„Nu comentez procesul, trebuie să mă apăr. Avem puncte de vedere total diferite, eu și CNSAS, ne va împăca un al treilea, judecătorul. (…) Hai să vedem procesul”, a declarat Traian Băsescu la sosirea la Curtea de Apel București, precizând că o decizie a instanței în defavoarea sa i-ar afecta serios imaginea.

În sala de judecată, fostul șef de stat le-a cerut judecătorilor să fie supus unui interogatoriu, iar cererea sa a fost admisă. Băsescu a fost întrebat în legătură cu numele său conspirativ.

„Nu am știut niciodată că mi s-a dat un nume conspurativ. Atunci când am dat acele date colonelul de acolo mi-a spus să scriu așa acolo. Eu nu am ătiut ca contrainformațiile militare reprezintă Securitatea. După Revoluție am aflat că aceste contrainformații militare reprezintă de fapt Securitatea”, le-a spus Băsescu judecătorilor.

Magistrații l-au întrebat ulterior dacă în momentul în care se pregătea să devină căpitan de marină era pregătit să ia contact cu entități străine.

„Eram studenți ce era să facem? Vara mergeam în Mamaia nord unde veneau și studente din Cehoslovacia. Da, domnule președinte. Noi eram pregătiți în institut. Navele românești operau în toate porturile lumii. Eram pregătiți pentru contacte cu străinii din punct de vedere comercial și a vocabularului standard ce aveam să îl folosim. Datorită acestei atmosfere legate de studenții de la marină, noi nu ne ascundeam. Era ceva firesc, natural. Niciodată nu am considerat că acele relații ale noastre cu studenții cehi puteau fi condamnate. Subliniez. Nu ne ascundeam pentru că nimeni nu ne interzicea”, a mai spus Băsescu.