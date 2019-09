Ce nume conspirativ avea Traian Băsescu la Securitate. Cum se apără fostul președinte după decizia CAB

Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, au decis, vineri, judecătorii de la Curtea de Apel București. Decizia magistraților nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. În dosarul deschis de CNSAS se precizează că fostul președinte al României a colaborat cu Securitatea având numele conspirativ Petrov.

Numele de cod primit de Traian Băsescu pe vremea când a fost colaboratorul Securității a fost Petrov, după cum reiese din datele CNSAS. În fața judecătorilor care l-au audiat, fostul șef de stat a declarat că nu a activat sub acest nume și nu a știut că serviciul de contrainformații militare era Securitatea.

„Nu am știut că contrainfomațiile militare erau Securitatea. Am crezut că e un serviciu al MApN. Eu n-am considerat că cei de la contrainformații sunt de la Securitate, ei transmiteau informații acolo. Niciodată nu am știut că am avut un nume conspirativ. Colonelul mi-a dat să semnez ca Petrov. Niciodată nu am semnat un angajament. Sunt și niște rapoarte de la Anver. În realitate erau semnate căpitan de cursă lungă Traian Basescu”, a declarat Băsescu în fața judecătorilor.

După ce magistrații de la Curtea de Apel București au decis că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, fostul șef de stat a oferit prima reacție. El a precizat că ceea ce a făcut nu poate fi etichetat drept colaborare cu Securitatea și a anunțat că va face recurs.

„Nu cred că ceea ce am făcut eu poate fi etichetat ca şi colaborare şi Securitatea. (…) Nu aş intra în detalii, decât după ce va fi o decizie definitivă. Pentru mine este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele securităţii şi le-am transferat către CNSAS, din dispoziţia mea, acum să am un asemenea verdict. Voi încerca să merg până la capăt, uzând de toate drepturile constituţionale”, a spus Băsescu.