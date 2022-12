Tragica poveste a frumoasei românce de la Armani: destinul Cătălinei Isopescu s-a încheiat înainte de vreme

Cu toate că, la o primă vedere, numele Cătălinei Isopescu poate să nu-ți spună mare lucru, pasionații de modă vor fi de acord că aceasta a fost una dintre cele mai frumoase femei din România, din toate timpurile.

Cătălina Isopescu era, în anii 1990, una dintre cele mai elegante și suave apariții. „Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer. Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă”, se povestea despre frumoasa româncă.

Ea este fiica colebrului jurnalist și om de televiziune Emanuel Isopescu.

Cătălina Isopescu, o fată ambițioasă, nu numai frumoasă

Conform unei biografii neoficiale, Cătălina Isopescu ar fi plecat la vârsta de 18 ani în Germania, mai exact la Munchen. Această țară avea să-i schimbe destinul pentru totdeauna, chiar dacă oarecum indirect.

Plimbându-se, la un moment dat, pe o stradă, Cătălina a avut norocul să zărească sediul Vogue.

Plină de entuziasm, frumoasa fata a intrat și le-ar fi spus numaidecât celor de la recepție că vrea să lucreze pentru ei.

Nefiind întocmai pe aceeași lungime de undă, angajații nu au privit-o cu prea mare încredere, refuzând-o. În schimb, i-au dat adresele mai multor agenții de modele. Dintre toate, Louisa Models avea să-i dea șansa începutului.

A făcut câteva cataloage, o reclamă pentru firma Braun, însă ofertele nu curgeau întocmai pe bandă rulantă.

Observând asta, alege să renunțe la Louisa Models și să se înscrie la Munich Models. De aici, a fost trimisă la Milano, unde a petrecut șase luni.

La Milano a dat, în sfârșit, norocul peste ea. A devenit o obișnuită a catwalk-ului, era văzută des prin showroom-uri, cataloage, pictoriale și a lucrat cu Elite Milano, dar cel mai important, pentru Armani, Mariella Burani sau Alberta Ferretti.

Armani a ales-o drept una dintre cele trei fete care urmau să reprezinte imaginea companiei.

Totuși, la un moment dat, Cătălina Isopescu a început să obosească, astfel că a renunțat la călătoriile dese, simțind că, în sfârșit, este timpul unei mari schimbări.

S-a reîntors în România, unde a primit licența Look of the Year. În cazul în care nu știai, celebra prezentatoare de televiziune, Andreea Raicu, a câștigat acest concurs în 1995.

Ani mai târziu, ea înființa, împreună cu Costin Popescu, o agenție de publicitate numită CAP care, până în 2009, ajungea să aibă destul de mult succes.

Destinul implacabil al Cătălinei Isopescu

Totuși, destinul Cătălinei Isopescu s-a sfârșit brusc, înainte ca frumoasa româncă să apuce să împlinească 50 de ani.

„Se chinuia de aproximativ patru ani. A fost tratată într-un spital privat din Romania. Starea ei s-a agravat în vara lui 2020.

În ultima perioadă, când a fost internată în spital, mai exact în ultima lună, i-a cerut iubitului și surorii mari, Ioana, să o aducă acasă, că acolo vrea să își încheie conturile cu soarta, în niciun caz înconjurată de medici și asistente.

A simțit, practic, că nu mai are nicio șansă”, au declarat, la vremea respectivă, surse apropiate Cătălinei Isopescu, pentru reprezentanții presei.

Potrivit informațiilor care au circulat în presă, Isopescu ar fi suferit cancer laringian și, timp de luni întregi, avusese parte de mai multe intervenții chirurgicale, însă urmase și tratamente de radioterapie și chimioterapie. În cele din urmă, în ciuda tuturor intervențiilor, boala ar fi recidivat și i-ar fi adus sfârșitul.

Poate una dintre cele mai artistice filmări în care poate fi văzută Cătălina Isopescu este videoclipul piesei „Seducție”, al formației Direcția 5.

Muzica este scrisă de Marian Ionescu și Răzvan Mirică, pe versuri de Răzvan Mirică. Discul „Seducție” a fost lansat în anul 1993, iar din componența trupei făceau parte, în acel moment, Toni Șeicărescu (voce), Marian Ionescu (chitară bass, chitară, pian), Vlaicu Giurgea (chitară), Răzvan Mirică (chitară, voce), Cătălin Onoiu (clape) și Florin Ionescu (tobe) Videoclipul a fost regizat de Dan Chișu, în anul 1991.