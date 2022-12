Povestea românului care ar fi murit pe Titanic

Astăzi vom vorbi despre trei români despre care puțini semeni din ziua de azi au auzit.

Este vorba despre un bărbat din Maramureș care s-a îmbarcat pe celebrul Titanic, în speranța unui trai mai bun, precum și a unei mame cu fiul ei.

Povestea lui Vasile Zaharie este una asemănătoare cu a altor milioane de oameni care ar face orice sacrificiu pentru un salariu decent. Din păcate, norocul nu a fost de partea lui. Hai să aflăm mai multe despre Vasile Zaharie din Oarța de Sus!

Povestea Titanicului

Pentru cine încă nu a aflat, Titanicul a fost cel mai mare pachebot din lume. A fost deținut de compania White Star Line, fiind construit la șantierele Harland and Wolff din Belfast. În ciuda faptului că s-au investit mulți bani în el și a beneficiat de tehnologia modernă a acelor ani, bărcile de salvare au fost construite pentru a ține doar 1.178 de persoane.

Pe data de 10 aprilie 1912, ambarcațiunea imensă a plecat în călătoria sa inaugurală din Southampton, Anglia, cu destinația New York. La doar 4 zile de la plecare, la ora 23:40, adică pe 14 aprilie, Titanicul s-a lovit de un iceberg. Vasul s-a scufundat total la ora 02:20, ducând în adâncuri cu el 1.514 persoane. Din totalul de 2.228 de pasageri, doar 714 au supraviețuit.

Un român printre pasagerii Titanicului

Se pare că, printre pasagerii care s-au aflat pe vapor și care au murit, a existat și un român. Este vorba de Vasile Zaharie sau Văsălica Petrii lui Toader, din Oarța de Sus, Maramureș. Acesta pornise la drum spre America, în căutarea unui trai mai bun, asemeni multor români din zilele noastre.

În urma lui a lăsat acasă o soție și trei copii care se bazau pe salariul pe care acesta l-ar fi câștigat în America, dacă ajungea la destinație. Vestea morții sale a ajuns târziu în sat și a devastat familia, după cum era de așteptat

Nepotul lui Vasile Zaharie trăiește

În prezent, în satul în care Vasile Zaharie trăia alături de familia și rudele sale mai există oameni care își aduc aminte de el și de moartea sa. Printre ei se află și nepotul în vârstă de 96 de ani, care s-a născut la 2 ani după moartea maramureșeanului. În ciuda faptului că Ioan Zaharie nu l-a cunoscut niciodată, își amintește de zilele în care rudele sale discutau despre scufundarea Titanicului.

„La aceea vreme, munca în străinătate era ceva obişnuit la noi în sat. Cei mai mulţi au făcut bani în pădurile din Franţa şi în minele din America. Şi unchiul o plecat tot pentru bani, să cumpere pământ la copii şi nu s-o mai întors…”, îşi aminteşte Ion Zaharie.

Soția lui Vasile Zaharie le-a spus tuturor

Printre persoanele din sat care își aduc aminte de românul care a murit pe Titanic se află și Victoria Moga. Aceasta ar fi copilărit alături de una dintre fiicele lui Vasile Zaharie. Aceasta susține că știe toată povestea de la văduva maramureșanului, care le-a spus tuturor din sat drama ei. Pe lângă faptul că a rămas văduvă, cu trei copii și fără bani să îi crească, femeia a regretat că nu a putut recupera trupul soțului ei pentru a îl îngropa creștinește.

„Tot ce s-a auzit de la alţi consăteni a fost că s-o suit pe vapor şi nu o mai venit înapoi. Numai pe Titanic o putut fi, că altul nu s-o mai scufundat atunci. Dacă ajungea în America cu altceva şi murea acolo, se ştia. Şi amu’ o văd pe soţia lui Vasile Zaharie cum povestea cât de greu i-o fost cu trei copii şi cum s-o măritat apoi, şi o mai făcut doi! Noroc că mi-o dat Cel de Sus un cap electronic şi le ţin pe toate minte!”, susține Victoria Moga.

Numele lui Vasile Zaharie nu era pe listă

Pentru a elucida misterul morții lui Zaharie, profesorul Traian RUS din Oarţa de Sus l-a căutat pe lista pasagerilor de pe Titanic. Din păcate, numele lui nu apare ca fiind printre cei care au plecat din portul Southampton-Anglia, în 10 aprilie 1912.

Oamenii din sat contrazic comunicatele oficiale și susțin că Vasile Zaharie se afla pe Titanic când acesta s-a scufundat. Se vehiculează că ar fi călătorit clandestin, cel mai probabil neavând bani de bilet. În 1912, cel mai ieftin bilet la clasa a treia costa 7 lire, iar un bilet la clasa întâi costa 870 de lire. Cum familia lui Vasile era săracă, cel mai probabil bărbatul s-a ascuns pe unde a putut, pe vas.

Singurii români trecuți pe lista pasagerilor

Conform unor documente întocmite de biroul de emigrare american al anului 1912, există o listă a raselor care s-au îmbarcat pe Titanic. Pe acea listă se află trecută și naționalitatea română. Conform celor aflate de jurnalistul Dan Constantin de la fostul marinar Nicolescu de pe vasul Carpathia, printre supraviețuitorii de pe Titanic s-au numărat și doi români.

A treia ediție a listei „Triumph and Tragedy” întocmită de John P. Eaton și Charles A. Haas face referire la existența a doi pasageri români pe Titanic. Este vorba de o văduvă și fiul ei, Beila și Meyer Moor, care s-au aflat pe barca de salvare numărul 14. Cei doi călătoreau singuri, cum capul familiei murise în timpul războiului ruso-japonez.

Se pare că Meier și mama lui, de naţionalitate română-rusă și religie evreiască, au fost forțați să fugă din Rusia din cauza pogromurilor și a amenințării cu eventuala recrutare a lui Meier în armata rusă. Așa se face că au ajuns pe Titanic, în speranța că vor pune o distanță cât mai mare între ei și Rusia.

În noaptea impactului, Beila Moor a fost aruncată din patul ei, moment în care și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Și-a trezit fiul imediat și a ieșit din cabina în care erau cazați, ducându-se direct către bărcile de salvare.

Femeia susține că nu își aduce aminte foarte multe din seara fatidică de 14 spre 15 aprilie 1912. Beila Moor nu își aduce aminte nici măcar momentul în care a fost urcată în barca de salvare de către echipaj. Tot ce îi vine în minte despre tragedie sunt clipele de isterie ale oamenilor și faptul că supraviețuitorii leșinau în momentul în care erau salvați de către nava RMS Carpathia.