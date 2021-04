Ultima dorință a Cătălinei Isopescu s-a aflat. Parcă și-a presimțit moartea și a rugat rudele să facă asta pentru ea

Vestea morții Cătălinei Isopescu a venit ca un fulger pentru fani și apropiați. Vedeta avea doar 49 de ani și s-a stins din cauza bolii pe care o avea, la doar un an după tatăl ei, Emanuel Isopescu.

Celebrul model a decedat la 49 de ani, lăsând în urmă prieteni și apropiați înmărmuriți de durere. Cătălina trecuse prin două intervenții chirurgicale, tratamente de radioterapie și chimioterapie.

Boala a recidivat, iar starea ei era din ce în ce mai proastă, așa că și-a dorit să fie dusă acasă, să moară liniștită.

“Se chinuia de aproximativ patru ani. A fost tratată într-un spital privat din Romania. Starea ei s-a agravat în vara lui 2020. În ultima perioadă, când a fost internată în spital, mai exact în ultima lună, i-a cerut iubitului și surorii mari, Ioana, să o aducă acasă, că acolo vrea să moară, în niciun caz înconjurată de medici și asistente. A simțit, practic, că nu mai are nicio șansă”, a precizat, pentru cancan.ro apropiați.

Cătălina isopescu și-a pierdut mama în urmă cu 15 ani, iar acum un an a murit și tatăl ei, Emanuel Isopescu. În toamna trecută, bunica ei a decedat. Are două surori, dintre care una de doar 16 ani.

Fostul jurnalist de investigații Emanuel Isopescu a murit anul trecut, după ce a suferit o operație la inimă. El căuta pe cineva să îl îngrijească.

“Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Varsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lăsat fără picioare”, scria Emanuel Isopescu.