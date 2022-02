INNA, totul despre colaborarea cu Sean Paul. Ce s-a întâmplat când i-a propus piesa „Up” EXCLUSIV

INNA nu mai are nevoie de prezentare. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Artista se bucură de mulți admiratori în țară, dar și peste hotare. Vedeta a reușit să se mențină în atenția fanilor de-a lungul anilor, venind cu o mulțime de proiecte interesante și piese de succes.

INNA, dezvăluiri inedite despre carieră, relație și proiecte

INNA este împlinită pe toate planurile. Vedeta se bucură de o carieră frumoasă și de o poveste de dragoste specială, pe care o trăiește alături de Deliric. Aceasta ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru Impact.ro, unde a vorbit despre colaborări, piese, proiecte, dar și despre relația sa și modul în care își petrece timpul liber.

Cum a început colaborarea cu Sean Paul?

INNA: Noi ne-am cunoscut acum câțiva ani când eram amândoi în turneu în Japonia, am avut un concert pe aceeași scenă în Tokyo. Ulterior, ne-am întâlnit din nou în România, la Neversea, apoi am avut același avion spre Turcia și am tot discutat. Eu lansasem piesa ”Up” care se bucura deja de feedback bun și managerul meu Lucian a simțit că Sean Paul s-ar potrivi excelent pe această piesă. A acceptat rapid, am filmat videoclip-ul și iată că piesa se bucură în continuare de aprecierea fanilor și susținerea radiourilor și televiziunilor, lucru care nu poate decât să mă bucure.

Cânți cu unii dintre cei mai mari artiști din lume. Care este artistul tău preferat pentru colaborări? Cu ce artist îți dorești să faci o piesă?

INNA: Sunt recunoscătoare că am ocazia să colaborez cu artiști pe care îi admir foarte mult. Sunt mulți alți artiști cu care mi-ar plăcea să colaborez, dar undeva foarte sus pe listă ar fi P!nk. Este senzațională!

Ce le pregătești fanilor în acest an?

INNA: Anul a început în forță cu piesa ”Up” care este în creștere, dar și cu prima parte a albumului ”Champagne Problems”, un album rezultat în urma sesiunii de 3 săptămâni petrecute în izolare cu producători și talentați super talentați. Sesiunea se numește Dance Queen’s House. Este deja la cel de-al doilea sezon și mă bucur să împărtășesc fanilor cum arată procesul de creație a unei piese, dar și cum arată viața mea alături de prietenii meu și echipa mea. Dacă nu ați văzut proiectul, mergeți la mine pe YouTube pentru două sezoane funny, dar și pentru albumele lansate ”Heartbreaker” și ”Champagne Problems”. În rest, voi lansa la fel de multă muzică, vor urma și alte colaborări și sper eu cât mai multe concerte.

Cine este INNA atunci când se închide cortina?

INNA: INNA este de fapt Alexandra. Un om care se bucură de compania prietenilor, de timpul petrecut cu familia, de călătorii, de pasiuni, de plimbări prin București.

Primești hate în mediul online? Ce părere ai despre acest lucru?

INNA: Nu prea primesc hate și recunosc, cu timpul, am învățat să mă concentrez pe cei care au ceva constructiv de comunicat, nu răutăți gratuite.

Formezi un cuplu cu Deliric. Simți că oamenii au vrut să afle mai multe despre viața voastră de cuplu încă de la începutul relației?

INNA: Poate unii da. Dar cei mai mulți cred că sunt mai degrabă interesați de ceea ce facem ca artiști și mai puțin de viața noastră privată.

Ce ne poți spune despre relația ta? Cum vă place să vă petreceți timpul?

INNA: Este o relație frumoasă, firească. Ne place amândurora să călătorim, să petrecem timp cu prietenii noștri, să ne dăm cu skateboard-ul, placa la munte.

Vă susțineți la evenimentele mari? Cum este să ai o relație cu un alt artist?

INNA: Ne susținem în tot ceea ce facem și cred că este esențial.

Cum a început relația cu Deliric?

INNA: Firesc.

Cum te vezi în 5 ani?

INNA: Tot pe scenă, în studio, făcând ceea ce îmi place cel mai mult: muzică.

Feomenul INNA în muzica internațională

Celebra artistă a ajuns un adevărat fenomen muzical. De ani de zile, înregistrările sale dance cu influențe house au animat cluburile, boxele, undele radio și spectatorii din întreaga lume.

Totul a început cu o înregistrare de succes din 2009, intitulată „Hot”. În 2012, INNA a devenit prima femeie europeană care a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

În prezent, ea are peste 3,5 miliarde de vizualizări pe YouTube, adică mai mult decât Madeon, care are 311 milioane, Flume, cu 981 milioane, Kylie Minogue, cu 820 milioane, și Diplo, care are 960 milioane de vizualizări, la un loc.