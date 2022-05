Top zece filme și seriale Netflix, săptămâna aceasta: cele mai vizionate producții

Cu toate că a avut un pic de suferit în ultima perioadă, Netflix se încăpățânează să rămână pe un loc fruntaș, cu multe dintre producțiile sale. Cel mai probabil, această tendință va mai continua o perioadă, mânată de un oarecare automatism format în ani de zile.

Până și, mai ales, dacă Netflix se va reorganiza în așa fel încât să-și câștige prestigiul de odinioară, haideți să vedem care sunt cele mai vizionate seriale, din această săptămână, pe care le poți găsi la acest streamer.

Topul va fi prezentat de la locul 10, la locul 1, urmând ca în cazul serialelor să inversez ordinea.

10. Shrek (4,540,000 de ore de vizionare);

9. Sonic the Hedgehog (4,920,000 de ore de vizionare);

8. The Adam Project (5,660,000 de ore de vizionare);

7. The In Between (6,050,000 de ore de vizionare);

6. How It Ends (6,640,000 de ore de vizionare);

5. The Vault (6,660,000 de ore de vizionare);

4. 365 Days (10,040,000 de ore de vizionare);

3. The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (15,360,000 de ore de vizionare);

2. Silverton Siege (20,280,000 de ore de vizionare);

1. 365 Days: This Day (77,980,000 de ore de vizionare).

Cele mai vizionate seriale Netflix, în limba engleză, de săptămâna aceasta

În ceea ce privește serialele și seriile limitate cele mai urmărite de săptămâna aceasta, de pe Netfix, situația stă ca în topul de mai jos.

Nu am cum să nu observ că Ozark se încăpățânează să rămână pe primele locuri, la fel cum se întâmplă și în cazul Bridgerton.