REVIEW Conversations With a Killer: The John Wayne Gacy Tapes, documentarul complet despre unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din SUA

„Conversations With a Killer: The John Wayne Gacy Tapes” este cel mai recent documentar despre un criminal în serie din Statele Unitele ale Americii și este disponibil, în acest moment, tuturor celor care au o pasiune pentru acest fenomen și mai au, de asemenea, un cont de Netflix activ.

În mod evident, întrucât sunt unul dintre acei oameni pasionați de activitatea crimialilor în serie, nu aveam cum să ratez noul documentar „Conversations With a Killer: The John Wayne Gacy Tapes”. Așadar, am urmărit cu sufletul la gură toate cele trei părți ale acestuia, sperând că am să aflu lucruri pe care nu le știam până atunci despre John Wayne Gacy.

Din capul locului, ar trebui să menționez că, probabil, am văzut deja toate celelalte documentare despre viața și activitatea criminală a acestuia, așadar, recunosc că, în afara înregistrărilor publicate în premieră, nicio informație nu a fost nouă pentru mine.

Înregistrările audio originale din „Conversations With a Killer: The John Wayne Gacy Tapes”, destul de subțiri

Prima dată când am citit despre „Conversations With a Killer: The John Wayne Gacy Tapes” am aflat că producția va include un set de înregistrări audio, lansate public în premieră, așadar entuziasmul a fost mare. După vizionarea celor trei episoade pot să afirm că m-aș fi așteptat la mai mult, totuși. În mare, documentarul nu spune nimic nou, iar înregistrările audio, adică cele care fac obiectul ineditului, ocupă cam 10% din documentar – ceea ce este dezamăgitor.

Ce-i drept, producția este una de calitate, pe care ai putea să o apreciezi, însă doar în cazul în care nu ai mai văzut, de-a lungul timpului, și alte documentare despre John Wayne Gacy și cele 33 de crime comise de acesta (pentru care a fost acuzat – numărul real al acestora nu este cunoscut, din nefericire).

Cu toate astea, recomand vizionarea acestui documentar tuturor celor care vor nu știu și vor să afle mai multe despre unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din Statele Unite ale Americii, dar și despre cât de ușor își poate ascunde un om, în societate, adevărata natură.