Sting va susține un concert în țara noastră: când, unde și cât costă ca să-l vezi live

Celebrul și mult iubitul cântăreț Sting va reveni în România în 2022. Concertul artistului se va desfășura la Cluj, în primăvara următoare.

Spectacolul va avea loc în data de 15 martie, pe BT Arena, din Cluj-Napoca și va face parte din turneul artistului, denumit „My Songs”. Conform a ceea ce știm până acum, vorbim despre un concert exuberant și dinamic, care conține cele mai apreciate melodii ale artistului, scrise de-a lungul carierei ce se întinde pe mai multe decenii, a celui care a câștigat 17 premii Grammy, atât în perioada în care făcea parte din trupa The Police, cât și ca artist solo.

Despre acesta se spune că este un „spectacol magistral de la început până la sfârșit”, concertulul de la Cluj-Napoca având capacitatea să „îi poarte pe fani într-o călătorie muzicală în timp”, prin intermediul pieselor „Fields of Gold”, „Shape of my Heart” sau „Demolition Man”. Din repertoriu nu vor lipsi nici „Englishman In New York”, „Every Breath You Take”, „Roxanne”, „Message In A Bottle”, plus multe altele.

Invitat special, în cadrul concertului, va fi Joe Sumner, fiul lui Sting.

Prețul biletelor la concertul Sting, de la Cluj-Napoca:

Categoria 1 – 490 lei

Categoria 2 – 340 lei

Categoria 3 – 290 lei

Categoria 4 – 220 lei

Standing A (loc în picioare, în fața scenei) – 350 lei

Standing B (loc în picioare, în spatele zonei Standing A) – 190 lei

Acestea pot fi achiziționate de pe rețeaua iabilet.

„Cel mai recent album al lui Sting, The Bridge, va fi lansat la nivel mondial pe 19 noiembrie și prezintă prolificitatea și diversitatea sa în materie de compoziție. Scrisă și înregistrată într-un an de pandemie globală, această nouă colecție îl găsește pe Sting meditând asupra pierderilor personale, separării, perturbării, lockdown-ului și tulburărilor sociale și politice extraordinare. Reprezentând diferite etape și stiluri din întreaga sa carieră de neegalat și inspirându-se din genuri precum rock n’ roll, jazz, muzică clasică și folk, albumul eclectic prezintă sunetul chintesențial al lui Sting pe piese pop-rock, precum salva rock de deschidere a albumului Rushing Water și noua piesă cu iz indie-pop If It’s Love”, au scris criticii, despre acest spectacol.