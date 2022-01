Cele mai bune jocuri, pe repede înainte: cum vezi evenimentul care te învață să fii eficient

Evenimentul speedrun strânge din nou fonduri pentru Fundația Prevent Cancer.

Festivalul speedrun-ului, cunoscută sub numele de Awesome Games Done Quick, începe în acest weekend cu o zi de deschidere care include explozii de mare viteză prin jocuri precum Deathloop, Death’s Door, Dead Space și Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest.

Games Done Quick, pentru cei care nu sunt familiarizați, este o sărbătoare a speedrun-ului, arta de a completa un joc video cât mai repede posibil. Evenimentul din acest an include The Elder Scrolls 4: Oblivion, Stardew Valley, I Am Bread și Bishoujo Senshi Sailor Moon R, pentru a îți oferi o impresie despre amploarea eventului, iar speedrun-urile pot avea diverse reguli și restricții, cum ar fi cerințele speciale de realizare sau capacitatea de a utiliza erori. Dar regula de bază este aceeași în general: treci de la punctul A la punctul B cât mai repede posibil.

Pentru amatori și profesioniști

Acest videoclip arată modul în care speedrunnerii profită de sisteme pentru a ajunge în grabă unde doresc.

Comunitatea de speedrunning este pasionată și foarte informată despre jocurile sale, iar întregul eveniment este și foarte distractiv de urmărit. Există o emoție reală în a-i vedea pe speedrunneri reușind aceste cascadorii, mai ales atunci când lucrează pentru a obține un record. Și este mai mult decât un spectacol. Awesome Games Done Quick este, de asemenea, un eveniment de strângere de fonduri pentru Fundația Prevent Cancer și unul de mare succes. Evenimentul de anul trecut a câștigat peste 2,7 milioane de dolari din 42.000 de donații.

Cele mai importante momente centrate pe PC din programul din acest an includ Deathloop, unul dintre cele mai populare jocuri de anul trecut; puzzlerul indie Antichamber; The Typing of the Dead, despre care sunt curios pentru că habar n-am cum ai rula rapid un joc de dactilografiere; It Takes Two, pentru că nimic nu adaugă presiune ca un partener; și Sekiro: Shadows Die Twice, pentru că este un speedrun legat la ochi – literalmente, o cursă a jocului în timp ce porți o bandă la ochi.

Awesome Games Done Quick 2022 se va desfășura din nou exclusiv online și va fi transmis în direct pe Twitch.