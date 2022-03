The Witcher 3 încă are lucruri nedescoperite: cea mai recentă surpriză

Destul de amuzant, The Witcher 3 a fost lansat acum șapte ani.

YouTuber xLetalis a fost în căutarea unui anumit easter egg în The Witcher 3, după ce designerul de misiuni Philipp Weber a dat câteva indicii despre acesta. Weber a scris anterior pe Twitter la xLetalis ca răspuns la un videoclip pe care l-a făcut despre personajul Vivienne, care face parte din DLC-ul Blood and Wine, spunând: „Mă întreb când vor găsi ultimul secret al lui Vivienne”. Fanii au aflat de acest „ultim secret” și l-au întrebat pe Weber despre el în timpul unui stream live de la începutul acestei luni, în timpul căruia el a spus „e pe Skellige” și că „merge puțin mai departe” decât s-ar putea aștepta.

Pentru a explica ce este, va trebui să intru în teritoriu de spoilere grele pentru un anumit quest din DLC-ul Blood and Wine numit The Warble of a Smitten Knight.

În timpul misiunii, Geralt investighează un blestem care o afectează pe Vivienne de Tabris. Blestemul a făcut-o treptat să arate din ce în ce mai mult ca o pasăre, în special un oriol, și a recurs la unguente magice pentru a ascunde ciocul, ghearele și penele care i se răspândesc pe piele. Există câteva modalități de a vindeca blestemul, una dintre ele implică transferul lui într-un ou de oriol, deși acest lucru ar putea duce la moartea lui Vivienne șapte ani mai târziu.

Un joc special

Dacă mergi până la capăt, blestemul va fi ridicat și Vivienne va decide să folosească timpul care i-a mai rămas pentru a călători în lume. Mai întâi va merge la Novigrad și de acolo la Skellige. Deși ea nu urmează întotdeauna acest ultim pas, deoarece ar trebui să se mute într-o cameră de la hanul lui Kaer Trolde în care ar putea fi cazată Yennefer, în funcție de locul în care te afli în misiunea principală.

Cu ajutorul comenzilor consolei din joc, xLetalis a mutat-o ​​pe Vivienne la Skellige, apoi a accelerat timpul astfel încât să treacă șapte ani întregi în joc și a descoperit că Vivienne chiar moare așa cum a avertizat-o Geralt. Este puțin dezamăgitor că, datorită unei probleme cu fizica hainelor, în jocul lui xLetalis a căzut cu rochia într-un unghi drept față de picioare și că încă își poate repeta dialogul de salut de pe podea, dar este bine că există orice fel de urmare a unei circumstanțe atât de rare.