Top 10 țări care nu pot fi invadate: detaliile care fac diferența pe termen lung

În cursul acestei dimineți, planeta a primit una dintre cele mai supărătoare vești: Rusia s-a hotărât, în mod oficial, să-și trimită trupele armate în Ucraina. Evident, pentru noi, românii, invazia Ucrainei poate avea ecouri pe termen lung, de vreme ce ne aflăm, din punct de vedere geografic, la graniță, și, deopotrivă, suntem membri NATO, ceea ce complică și mai mult premisa unui deznodământ neplăcut.

Omul este, prin natura lui, o ființă extrem de narcisistă și periculos de teritorială. Istoria omenirii este plină de războaie care confimă aceste trăsături îngrozitoare ale rasei umane. Drept exemplu pot fi dați Alexandru cel Mare, Napoleon, Hitler, Chengiz Khan, Mughals, iar acum Vladimir Putin. Conducători de țări care și-au dorit mai mult decât au, pornind războaie și neținând cont de consecințele pe care aceste conflicte armate le au asupra omului de rând.

Cu toate acestea, de-a lungul istoriei, au existat unele țări care aproape niciodată nu au fost invadate. Aceste țări dispun de o oarecare imunitate care le-a ținut la distanță de posibilii invadatori, în trecut, iar acest lucru pare să continue și în ziua de azi.

Așadar, haideți să vedem care sunt cele zece țări ale lumii care nu pot fi invadate și, mai ales, de ce.

Iran

Iranul este una dintre cele mai puternice țări din Orientul Mijlociu. Are, de asemenea, și cel mai mare număr de inamici pe care îl poate avea o țară din acea regiune, cu excepția Coreei de Nord. Încă din cele mai vechi timpuri, Orientul Mijlociu a reprezentat un punct fierbinte al numeroaselor conflicte. Deși Iranul a fost implicat semnificativ în toate acestea, a reușit cumva să țină invadatorii la distanță.

Un posibil motiv pentru care acest lucru a fost posibil este locația geografică a acestei țări, atât de „intimidantă” încât aproape că Iranul nici nu mai are nevoie de o armată pentru a se apăra, în eventualitatea unui atac venit din exterior. Țara este înconjurată de munți la toate granițele, iar în vârfurile muntoase ar fi fost construite buncăre în care sunt plasați, strategic, soldați care veghează asupra granițelor. Mai mult, Iranul deține o rețea de rachete destul de bine pusă la punct.

Iar dacă mai aveți nevoie de motive în plus, cei 500.000 de militari, 1.658 de tancuri, 137 de avioane de luptă și muniția nucleară extrem de avansată, reușesc să țină la distanță năvălitorii.

Australia

Din nou, geografia Australiei reprezintă cel mai mare factor de imunitate împotriva invadatorilor. Însuși faptul că Australia este o țară insulară descurajează orice potențial invadator. 70% din suprafața sa este acoperită de deșert fără floră, așadar reprezintă un mediu mai mult decât ostil. Cel mai apropiat inamic potențial al Australiei ar putea fi Japonia, care se află la 11.000 km distanță, dincolo de Oceanul Pacific.

Devine lesne de înțeles că oricine ar decide să invadeze această țară ar putea să se confrunte cu mari neplăceri, iar un război împotriva Australiei ar putea deveni mult mai costisitor decât și-ar putea permite până și cea mai bogată țară a lumii.

Regatul Bhutan

Cu toate că Regatul Bhutan nu dispune de o armată uriașă, având un efectiv de numai 7.000 de soldați, nici o forță aeriană bine echipată (2 avioane, în total), dar nici tancuri, nu a fost invadat niciodată de nimeni.

Bhutan este o țară mică, înconjurată de vârfurile munților Himalaya pe toate flancurile de graniță și se află la 300 m deasupra nivelului mării. Chiar dacă o armată reușește să ajungă la graniță, răul de înălțime ar putea slăbi performanțele. Până când o armată ar ajunge efectiv în Regatul Bhutan, soldații acesteia ar putea fi suficient de epuizați și lipsiți de resurse încât să eșueze lamentabil.

Elveția

Elveția este renumită, în întreaga lume, pentru trei lucruri: ciocolata elvețiană, ceasurile elvețiene și neutralitatea sa acerbă în politica mondială. Elveția nu are dușmani și este singura țară din lume care are relații de cordialitate cu toate celelalte țări. Acesta este, probabil, motivul pentru care fiecare departament al ONU își are sediul aici. Și chiar dacă această mică țară nu s-a implicat niciodată în vreun fel în războaie, este una dintre cele mai puternice țări de pe această planetă.

Superputeri mondiale precum Franța, Germania, Marea Britanie sau chiar SUA și-au declarat clar și răspicat prietenia pentru Elveția, aici aflându-se o mare parte dintre activele monetare ale lumii.

Așadar, invadarea Elveției ar însemna război cu toate țările care și-au declarat prietenia pentru aceasta, inclusiv cu cele menționate mai sus. În plus, faptul că țara este, în proporție foarte mare, muntoasă, oferă, de asemenea, avantaje strategice.

Coreea de Nord

Armata nord-coreeană este a doua cea mai mare din lume, după cea a SUA. Coreea de Nord are 700.000 de militari activi și 4.500.000 de rezervă, 4200 de tancuri, 458 de avioane de luptă, 967 de nave de luptă și 8 focoase nucleare. Iar atunci când vorbim despre puterea sa nucleară, acest amănunt devine suficient pentru a descuraja cele mai mari și mai puternice țări ale lumii.

În anii 1950, în timpul războiului din Coreea, nici măcar Coreea de Sud și SUA, împreună, nu au putut să înfrângă Coreea de Nord. Așadar, dacă atunci, când tehnologia nu era atât de avansată, nu se putea, cu siguranță acum șansele mici de atunci s-au transformat din infime în inexistente.

Marea Britanie

Ca regulă generală, națiunile insulare sunt greu de invadat. Însă Regatul Unit nu este doar o națiune insulară. Este, de asemenea, una dintre cele mai puternice țări din lume, alături de SUA, Rusia, și Germaia.

Singurul mod în care o armată poate invada Marea Britanie este traversând Canalul Mânecii, spre sud. Și asta, în sine, este o sarcină descurajantă, din pricina apelor periculoase și a stâncilor abrupte din Dover. Cea mai bună dovadă, în acest sens, este ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când naziștii lui Hilter au eșuat, în încercarea lor de a îngenunchea Marea Britanie.

Canada

Canada este, de felul ei, o națiune destul de pașnică care preferă, mai degrabă, sărbătorile de Crăciun decât vărsarea de sânge. Dar asta nu înseamnă că această țară este lipsită apărare în vreun fel. De fapt, este atât de greu să invadezi Canada încât, chiar dacă ar avea dușmani, nimeni nu ar îndrăzni să-și asume riscul. Cea mai puternică trăsătură pe care o are Canada este locația sa geografică, dar și dimensiunea impresionantă Această țară este a doua ca mărime, din lume.

Canada este înconjurată pe trei laturi de apele înghețate ale oceanelor Atlantic și Pacific, cu temperaturi de îngheț sub -30 de grade Celsius. Aceste temperaturi și zăpada abundentă sunt suficiente pentru a descuraja cea mai puternică armată din lume. Singura modalitate de a invada Canada este prin SUA, care se află la sud, însă acest lucru nu pare posibil, în condițiile de față.

Japonia

Japonia este pe cât de puternică, pe atât de mică, dar este și una dintre cele mai avansate, cele mai dezvoltate și cele mai puternice țde pe glob, dovedind pricepere militară și tehnologică. Economia japoneză este a 4-a în lume, iar bugetul său militar anual este de peste 50 de miliarde de dolari americani, ceea ce, în mod evident, înseamnă foarte mult.

Dacă un invadator intenționează, totuși, să invadeze Japonia, va trebui să traverseze un ocean pentru a ajunge la destinație.

Rusia

Se știe faptul că Rusia este cea mai mare țară din lume. De-a lungul timpului, nici Napoleon și nici Hitler nu au putut-o cuceri. În mod evident, oricine ar încerca, în zilele noastre, acest lucru ar eșua. Dincolo de faptul că Rusia deține una dintre cele mai bine dotate armate din lume, la fel ca în cazul tuturor celorlalte țări menționate, geografia este de partea acesteia. Spre exemplu, temperaturile extrem de mici din Siberia, lanțurile muntoase și multe alte obstacole, umane sau nu.

Armata rusă are 850.000 de soldați activi, 3.500 de avioane militare și 7.000 de rachete nucleare.

Statele Unite ale Americii

De-a lungul timpului, în lume au existat o sumedenie de războaie. În mod bizar, la multe dintre acestea au participat și Statele Unite ale Americii. Inevitabil, războaiele au afectat aproape fiecare țară din punct de vedere economic, dar și atunci când vorbim despre epuizarea resurselor. Cu toate astea, SUA au rămas aproape neatinse.

Bugetul militar anual al acestei superputeri mondiale este de 600 de miliarde de dolari, așadar putem bănui că o ofensivă împotriva acestei țări s-ar putea solda cu o mare dezamăgire pentru oricine are curajul să încerce.

Geografia și dimensiunea SUA reprezintă, de asemenea, unul dintre cele mai mari avantaje pe care le are: deșertul Arizona, Munții Stâncoși și Munții Apalachi, o rețea masivă de râuri, platouri și peisaje înzăpezite și ostile. Mai mult, două oceane care flanchează estul și vestul. Toate acestea, împreună cu priceperea militară, fac din SUA greu spre imposibil de cucerit.

În concluzie, din câte putem observa, poziția geografică, cât și clima sau mărimea unei țări, sunt factori primordiali atunci când discutăm despre siguranța respectivei națiuni.