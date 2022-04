Top 10 lucruri neștiute despre Walt Disney

S-ar putea să nu existe o figură din industria divertismentului mai influentă decât fondatorul Disney.

În cei 65 de ani ai săi, Walt Disney a reușit să treacă animația de la o noutate alb-negru la un gen foarte respectat, care poate produce lungmetraje demne de Oscar. Mai multe dintre creațiile sale, inclusiv Mickey Mouse, Donald Duck și Goofy, sunt simboluri globale recunoscute instantaneu.

Cu toate acestea, în ciuda faimei sale, Disney rămâne o figură relativ necunoscută. Povestea lui este umbrită de realizările sale. Iată zece lucruri pe care probabil nu le știai despre bărbatul din spatele lui Mickey Mouse.

1. A abandonat liceul pentru a intra în armată

În timpul primului război mondial, Walt Disney a părăsit școala și a încercat să se înroleze în armată. A fost respins pentru că era minor dar a reușit să-și găsească un loc de muncă la Crucea Roșie ca șofer de ambulanță. Organizația l-a trimis pe Disney în Franța pentru un an, dar până la sosirea lui, acordul de armistițiu fusese deja semnat.

2. Numele original al lui Mickey Mouse a fost „Mortimer”

Mickey Mouse este practic sinonim cu compania Disney, dar dacă soția animatorului nu ar fi intervenit, ar fi putut fi reprezentat în schimb de Mortimer Mouse. În primele scurte scurte ale șoarecelui, el a fost numit Mortimer Mouse, dar Lillian Disney a reușit să-și

convingă soțul că Mickey va fi un nume mai comercial. Mai târziu, Mortimer a devenit rivalul lui Mickey concurând pentru afecțiunea lui Minnie Mouse.

3. El a fost vocea originală din spatele lui Mickey Mouse

Deși este cunoscut în mare parte pentru abilitățile sale de animator, regizor și producător, Disney a încercat și actoria vocală. De la înființarea lui Mickey în 1928, până în 1947, vocea șoarecelui a fost oferită de Disney înainte de a fi predată actorului vocal englez Jimmy MacDonald. Disney a iubit personajul atât de mult încât s-a întors în studio în 1955 pentru a da vocea scurt metrajelor lui Mickey Mouse pentru emisiunea de televiziune a companiei sale, The Mickey Mouse Club.

4. Era hotărât să producă un lungmetraj animat, chiar și atunci când toată lumea credea că ideea este nebună

Când s-a auzit că Disney intenționează să transforme Albă ca Zăpada într-un lungmetraj, oamenii din industrie au fost convinși că eforturile lui vor eșua, numind proiectul „Nebunia lui Disney”. Reticenții lui au avut aproape dreptate. Disney a rămas, de fapt, fără finanțare în timpul producției lui Albă ca Zăpada și a fost forțat să arate bancherilor o scurtă versiune a filmului înainte de a putea obține finanțare suplimentară. Din fericire atât pentru Disney, cât și pentru creditorii săi, Albă ca Zăpada s-a dovedit a fi un succes uluitor. Filmul a câștigat peste 8 milioane de dolari la data lansării.

5. Ar putea fi cel mai bun prieten al guvernului SUA

Nu numai că un tânăr Disney a încercat să ajute America pe câmpul de luptă, dar a ajutat și câteva agenții federale de-a lungul carierei sale. A creat filme de antrenament pentru armata americană, filme de propagandă în care îi îndeamnă pe americani să-și plătească taxele și mai multe scurtmetraje anti-Hitler menite să ridice moralul cetățenilor americani. Disney a ajutat, de asemenea, Departamentul de Stat să îmbunătățească relațiile cu America de Sud, făcând un turneu de caritate în 1941 iar mai târziu a ajutat NASA prin dezvoltarea de documentare despre programul spațial.

6. A contribuit la isteria anticomunistă

După cel de-al doilea război mondial, mulți cetățeni din SUA au fost cuprinsi de o teamă copleșitoare de comuniști. Disney împreună cu alți directori de top din industrie, a format Alianța Filmului Anti-comunist pentru Păstrarea Idealelor Americane. Pe lângă faptul că este vicepreședintele MPA, el a depus mărturie în fața Comitetului pentru activități antiamericane a Camerei împotriva mai multor colegi de breaslă, pe care i-a acuzat că și-au motivat animatorii să facă grevă.

7. A fost aproape de a construi o mare stațiune de schi

După ce a deschis Disney Land în 1955, Walt și-a pus ochii pe o stațiune de schi din Mineral King Valley, lângă Parcul Național Sequoia din California. Planul era de a construi un loc de vacanță cu șase zone de schi, toate centrate în jurul unui sat în stil elvețian, cu o capacitate totală zilnică de 20.000 de schiori. După moartea lui Disney în 1966, compania a simțit că se poate ocupa de un singur proiect major la un moment dat. În mod înțelept, au ales să finalizeze Disney World.

8. A primit mai multe premii Academiei și nominalizări orice altă persoană din istorie

Între 1932 și 1969, Disney a câștigat 22 de premii Oscar și a fost nominalizat de 59 de ori. Printre aceste premii Oscar sunt incluse trei premii create special pentru el – unul pentru crearea lui Mickey Mouse, altul care îi recunoaște contribuția muzicii în domeniul animației și un premiu special creat în onoarea Albă ca Zăpada și a celor șapte pitici.

9. Ultimele sale cuvinte rămân un mister

Adică, nimeni nu știe ce ar fi trebuit să spună. Cu puțin timp înainte de a ceda de cancer pulmonar, Disney a mâzgălit cuvintele „Kurt Russell” pe o bucată de hârtie. Potrivit lui Russell, cel mai cunoscut pentru interpretarea sa din The Thing și Escape from New York, motivele sunt un mister și pentru el. La momentul morții lui Disney, Russell era un copil actor care lucra pentru studio și încă nu obținuse faima pe scară largă.

10. După moartea sa, NU a fost înghețat criogenic

Un fapt pe care toată lumea crede că îl știe despre Walt Disney este că corpul lui a fost conservat prin criogenie. Cu toate acestea, așa cum a dezvăluit Snopes cu mult timp în urmă, nu există niciun adevăr în această legendă urbană. Toată documentația disponibilă afirmă că Disney a fost incinerat după moarte — iar primele înghețuri criogenice au avut loc la o lună după ce Disney a murit.