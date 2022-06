Top 10 filme și seriale de pe Disney+ în România după prima săptămână de la lansare: la ce se uită abonații

Disney+ ar putea fie cel mai important concurent pentru Netflix la nivel global, mai ales pentru francizele Star Wars și Marvel, pe care le pune la dispoziția abonaților. Amatorii de animație din România se pot bucura de accesul la întreaga colecție de scurtmetraje, lungmetraje și seriale din portofoliul Pixar, de pe 14 iunie, de când serviciul de streaming s-a lansat și în țara noastră.

Filmele lui Ryan Reynolds au dominat cea mai populară listă de filme din prima săptămână a Disney+ în România, cu „Free Guy” pe locul 1 și „Deadpool” pe locul 4, conform JustWatch.

Alte titluri includ „Death on the Nile” din 2022, „Eternals” și „The Last Duel”. De asemenea, cel mai lung serial, „Grey’s Anatomy” a ocupat primul loc, în detrimentul altor lansări noi – „Obi-Wan Kenobi” și „Moon Knight”.

Cele mai vizionate producții de pe Disney+ în România

Mai jos, poți vedea clasamentele filmelor și serialelor cele mai vizionate de pe Disney+, în prima săptămână de la lansarea în România.