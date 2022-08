Top 10 cele mai bune seriale de văzut anul acesta: la ce să te uiți la sfârșitul verii

Anul a trecut de jumătatea drumului și avem seriale foarte bune de vizionat. Caruselul de conținut nu se oprește niciodată, așa că depinde de tine să selectezi ce îți place.

Prima jumătate a anului 2022 a oferit un număr uimitor de seriale. Ozark a revenit pe Netflix, Amazon ne-a oferit povești frumoase, iar Apple TV+ a dat două dintre cele mai bune serii ale anului, Pachinko și Severance.

Pentru a ține pas cu lucrurile, am ales câteva serii pe care ar trebui să le ai în vedere. Cel mai bine este să profitați la maxim de toate, pentru că anul este din ce în ce mai aglomerat. Din punctul meu de vedere, mai avem un spin-off Lord of the Rings, un al treilea sezon confirmat al lui Ted Lasso și un nou prequel Game of Thrones. E clar că nu e timp de pierdut. Iată cele zece serii despre care vorbeam.

Star Trek: Lower Decks

Sezonul doi al Star Trek: Lower Decks s-a încheiat când căpitanul USS Cerritos Carol Freeman a fost arestat pentru o crimă de război pe care nu a comis-o. Sezonul al treilea îi prezintă pe „lower deckers” noștri preferați deturnând Cerritos, pentru a șterge numele căpitanului – și acesta este doar începutul distracției. Cu noi extratereștri, noi planete și noi înșelăciuni, nenorocirile sezonului trei forțează gașca să treacă prin provocări din ce în ce mai mari în prieteniile și carierele lor.

The Rings of Power

Fie că este vorba de televiziune bună sau de televiziune proastă, Rings of Power a fost întotdeauna unul dintre cele mai mari evenimente de pe ecranul mic al anului. Din fericire, după o proiecție în avans, Esquire poate confirma din toată inima: aceasta este o serie bună. Un serial grozav, chiar. Acest prequel uriaș al Stăpânului Inelelor întoarce ceasul cu mii de ani înapoi, la cea de-a doua epocă, o perioadă de bogăție, război, descoperire și multe altele. Creat cu măiestrie de o echipă care îl venerează în mod clar pe Tolkien, Rings of Power este captivant, spectaculos vizual și mitic. Distrează-te pierzându-te în Middle Earth, urmărind acest serial fascinant.

Bridgerton

Când un serial de success se îndreaptă spre cel de-al doilea sezon, trebuie întotdeauna să ne întrebăm: va exista un progres sau un regres? Oricine era îngrijorat de Bridgerton s-a dovedit că a greșit atunci când sezonul doi a apărut. Serialul a exploatat, de asemenea, noi profunzimi emoționale în personajele sale romantice, care sunt mânate atât de atracție, cât și de poverile împărtășite: durere, datorie și sacrificiu. Abia așteptăm sezonul trei.

Euphoria

După o lungă pauză, revenirea glorioasă a lui Euphoria este dovada că serialul nu este un lucru trecător de un sezon. Reluând acțiunea după recidiva din sezonul 1 al lui Rue, seria a evoluat într-un ritm vertiginos, Sydney Sweeney dând o performanță deosebit de notabilă. Echoes a fost creat și scris de Vanessa Gazy, care este co-producător executiv împreună cu Brian Yorkey, Quinton Peeples și Imogen Banks de la EndemolShine Banks Australia.

Ozark

Pe multe dintre aceste liste de „cele mai bune dintre”, veți vedea miniserii, seriale noi, dar este greu să păstrezi un serial proaspăt sezon după sezon. Asta îl face pe Ozark atât de special. Acum, la al patrulea lot de episoade pe Netflix, serialul cu Jason Bateman, Laura Linney și incomparabila Julia Garner a continuat să se reinventeze și să ofere unele dintre cele mai bune seriale de pe orice platformă.

Echoes

Miniseria este un thriller misterios despre gemenele identice Leni și Gina, care împărtășesc un secret periculos: și-au schimbat viețile în secret de când erau copii, culminând cu o viață dublă de adulți în care împart două case, doi soți și un copil. Lumea lor este tulburată, atunci când una dintre gemene dispare. Vor afla ceilalți, familia, prietenii despre secretul lor de-o viață?

Pam & Tommy

Există mai multe lucruri interesante despre Pam și Tommy. Subiectul unei casete sexuale furate face ca serialul să pară un pic neplăcut și exploatator. Dar sigur vei fi curios să urmărești povestea relației dintre Pamela Anderson și Tommy Lee. Așadar, Pam & Tommy este o miniserie de dramă biografică americană care cronicizează căsătoria dintre actrița Pamela Anderson și toboșarul de la Mötley Crüe, Tommy Lee, interpretați de Lily James și, respectiv, Sebastian Stan, în perioada în care caseta lor sexuală neautorizată a fost făcută publică. Bazat pe articolul Rolling Stone din 2014 „Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Infamous Sex Tape” de Amanda Chicago Lewis, serialul a fost creat pentru Hulu de Robert Siegel și este produs de Point Gray Pictures, Annapurna.

As We See It

Noua serie de la creatorul Friday Night Lights și Parenthood a debutat pe Amazon la începutul acestui an, urmărind trei tineri adulți autiști în timp ce ies în lume cu ajutorul lor, jucat de Sosie Bacon. Serialul este onest și are dorința de a conștientiza anumite fapte despre această boală. Faptul că cele trei protagoniste sunt interpretate de oameni cu autism face ca serialul să fie original și autentic.

Somebody Somewhere

Este greu să spui în cuvinte acest serial. Este mai puțin ca și cum ai viziona o poveste și mai mult ca și cum ai viziona o experiență. Bridgett Everett strălucește ca o femeie care încearcă să găsească har și acceptare în mijlocul unei tone de durere și tristețe. Brut și nefiltrat, serialul este parțial comedie, parțial dramă și complet prea realist pentru oricine a visat vreodată să-și părăsească orașul natal. Sam se străduiește să se potrivească modelului orașului. Luptându-se cu pierderea și acceptarea, ea se descoperă pe ea însăși, dar și pe o comunitate de străini.

Severance

Mark conduce o echipă de lucrători la birou ale căror amintiri au fost împărțite chirurgical între viața profesională și viața personală. Când un coleg misterios apare în afara serviciului, începe o călătorie pentru a descoperi adevărul despre joburile lor. Severance este un serial de televiziune american science-fiction din categoria thriller psihologic creat de Dan Erickson și regizat de Ben Stiller și Aoife McArdle. Joacă Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken și Patricia Arquette.