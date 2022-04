Ce putem vedea nou pe Netflix, în luna aprilie: cele mai interesante filme și seriale

Netflix rămâne, și în 2022, canalul de streaming preferat al multora – iar asta în ciuda „avalanșei” venite din partea concurenței.

Așadar, haideți să vedem ce filme și seriale noi se vor lansat, în luna aprilie, pe Netflix.

Cele mai importante filme și seriale, lansate de Netflix, în aprilie

„Anatomy of a scandal” este un thriller psihologic cu o acțiune desfășurată, în mare parte, într-o sală de judecată. Scenariul se concentrează în jurul elitei din Marea Britanie. Se va lansa în data de 15 aprilie.

Mai mult, tot în aprilie (în data de 20) vom putea vedea, în sfârșit, sezonul al doilea din „Russian Doll”, cu Natasha Lyonne în rolul principal.

Partea a doua din sezonul patru al iubitului serial „Ozark” se întoarce în data de 29 aprilie a acestui an.

Abonații Netflix vor putea urmări, de asemenea, serialele „Get Organized with the Home Edit” – sezonul 2 (1 aprilie), „Trivia Quest” – 1 aprilie, „Business Proposal” – 4 aprilie, „Dirty Lines” – 8 aprilie, „Elite” – sezonul 5 – 8 aprilie, „Tomorrow” – 9 aprilie, „Hard Cell” – 12 aprilie, „Almost Happy” – sezonul 2 – 13 aprilie, „Heirs to the Land” – 15 aprilie, „Yakamos S-245” – 20 aprilie, „Heartstoppper” – 22 aprilie, „Seling Sunset” – sezonul 5 – 22 aprilie, „The Seven Lives of Lea” – 28 aprilie, „Grace and Frankie” – sezonul 7 – 29 aprilie, „Hold Tight” – în curând.

În ceea ce privește filmele de lungmetraj, Netflix va lansa următoarele titluri în aprilie: „Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood” – 1 aprilie, „Battle: Freestyle” – 1 aprilie, „Forever Out of my League” – 1 aprilie, „Furioza” – 6 aprilie, „Dancing on glass” – 8 aprilie, „The In Between” – 8 aprilie, „Yaksha: Ruthless Operations” – 8 aprilie, „The Taming of the Shrew” – 13 aprilie, „Choose or Die” – 15 aprilie, „The Tutning Point” – 20 aprilie, „Along for the Ride” – 22 aprilie, „Rumspringa” – 29 aprilie.

Categoria documentarelor va fi, la rândul ei, îmbogățită pe Netflix cu următoarele producții: „Jimmy Savile: A British Horror Story” – 6 aprilie, „Return to Space” – 7 aprilie, „Our Great National Parks” – 13 aprilie și, poate cel mai interesant dintre ele, „The Mistery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” – 27 aprilie.