Top 10 cele mai așteptate concerte din România în 2022, de la rock la pop

După o perioadă de aproape doi ani, în care lumea aproape că s-a oprit în loc, concertele pot fi gura de aer proaspăt de care avem cu toții atâta nevoie. Din fericire, 2022 se prezintă a fi, în acest moment, un an un pic mai permisiv, din punct de vedere al evenimentelor la care putem participa, în contextul restricțiilor ce devin, pe zi ce trece, tot mai blânde.

Așadar, respectând regulile și recomandările autorităților acreditate, 2022 va reprezenta anul în care vor reveni, în sfârșit, concertele, în viețile noastre. Indiferent ce gen de muzică asculți, o asemenea informație n-are cum să nu te bucure.

În acest sens, am decis să realizez un top al celor mai așteptat concerte din România, în 2022. Firește, vorbesc despre un top subiectiv, nișat pe gusturile mele muzicale. Cu toate astea, sunt absolut convinsă că mulți dintre cititorii PlayTech.ro vor fi de acord cu cele enumerate de mine, în cele ce urmează.

Acestea fiind spuse, haideți să vedem care sunt acele concerte, din 2022, menite să readucă normalitatea printre noi și bucuria în suflet.

10. Concert Pet Shop Boys, clasicii anilor ’80

Pet Shop Boys au vândut, de-a lungul timpului, în lumea întreagă, peste 50 de milioane de discuri. În anul 1986, trupa înregistra un adevărat record, deținând, până în acel moment, 39 piese in Top 30 și 22 de piese în Top 10, în Marea Britanie. Mai mult, piese ca „West End Girls,” „It’s a Sin,” „Always on My Mind,” și „Heart” își găseau rapid locul în inimile fanilor.

Britanicii vor concerta în țara noastră, în data de 4 iulie 2022, la Arenele Romane.

9. Concert Nightwish (cu Floor)

Iubitorii muzicii rock sunt așteptați, în data de 1 august 2022, pentru a lua parte la unul dintre concertele acestei veri: legendara trupă Nighwish revine în România.

Concertul va avea loc pe scena de la Romexpo și va face parte dintr-un turneu amplu al formației, numit „HUMAN. :II: NATURE.”. Această denumire este sinonimă cu numele celui mai nou album Nightwish, lansat în luna aprilie a anului 2021. Ultimul concert al trupei, în România, a avut loc în 2019, înainte de pandemie. Partea vocală a Nightwish a fost asigurată, de-a lungul timpului, de Tarja Turunen și Anette Olzon, în prezent trupa având-o ca solistă pe simpatica Floor Jensen.

8. Moonspell revine în România, la dublu

Moonspell va concerta, în 2022, în România. Iar dacă până acum eram obișnuiți cu un singur concert Moonspell pla doisprezece luni, anul acesta vom putea vedea două: la Cluj-Napoca și în București. Mai exact, primul concert va avea loc în Cluj-Napoca, în pub-ul FORM SPACE, în data de 10 mai 2022, urmând ca pe 12 mai, Moonspell să susțină un concert la București, în aer liber, la Arenele Romane.

7. Concert extraordinar Sting, în România

Sting va susține un concert extraordinar în țara noastră, data de 15 martie, pe BT Arena, din Cluj-Napoca, și face parte din turneul artistului, „My Songs”. Conform a ceea ce știm până în acest moment, este vorba despre un concert exuberant și extrem de dinamic, care va conține cele mai apreciate melodii ale lui Sting, scrise de-a lungul carierei sale ce se întinde pe mai multe decenii.

6. Veteranii de la Kiss vin să ne (în)cânte

Rockerii veterani de la Kiss vor concerta, la rândul lor, în România, în cadrul turneului „The Farewell Tour” ce va pune țara noastră pe harta muzicii internaționale. Concertul va avea loc la Romexpo, în data de 16 iulie 2022, și promite să fie unul pe care să-l ții minte toată viața.

5. Iron Maiden „va rupe scena în două”

Concertul Iron Maiden va avea loc în data de 26 mai 2022, la Romexpo, în Capitală, și va fi unul în aer liber. În deschiderea spectacolului va concerta trupa germană din Hamburg, Lord of the Lost, extrem de cunoscută celor care agreează stilul gothic metal. Mai mult, cu o zi înainte, Lord of the Lost va susține un alt concert, de data aceasta de sine stătător, în Cluj-Napoca.

4. „Nemuritorii” Evanescence

Concertul Evanescence va avea loc în data de 7 iunie 2022, la Arenele Romane, una dintre cele mai potrivite locații pentru astfel de evenimente cu public, de altfel. Evanescence este una dintre cele mai apreciate trupe rock din Statele Unite ale Americii, nefiind fan al genului care să nu aprecieze vocea senzațională a solistei Amy Lee. Trupa a vândut zeci de milioane de exemplare ale albumelor sale, în întreaga lume, primind numeroase nominalizări, însă și premii internaționale (printre care două Grammy, în anul 2004, pentru piesa „Bring Me To Life”, la categoriile „Best New Artist” și „Best Hard Rock Performance”).

3. Hooverphonic aproape că va face turneu prin țara noastră

Hooverphonic va susține, nu unul, ci trei concerte în România, după cum urmează: pe 21 mai, Hooverphonic va cânta la Khrunen Musik Halle (Braşov), pe 22 mai, la FORM Space (Cluj-Napoca), urmând ca pe 24 mai, să încânte urechile fanilor bucureșteni, la Arenele Romane (concert în aer liber).

Cel mai nou album al trupei, „Looking for Stars”, a fost lansat în 2018, iar în 2020, Hooverphonic ar fi trebuit să reprezinte Belgia la Eurovision. Din păcate, ediția 2020 a faimosului concurs de muzică a fost anulată din pricina pandemiei de COVID-19, astfel că trupa nu a mai avut ocazia să arate ce poate.

În prezent, partea vocală este asigurată de Geike Arnaert, solista care a părăsit trupa în 2008, dar s-a întors ulterior.

2. Placebo se întoarce în țara noastră, pentru un nou concert

Trupa Placebo s-a remarcat, de-a lungul timpului, drept una dintre cele mai originale trupe rock din toate timpurile, servind drept inspirație pentru artiști ca My Chemical Romance (acesta fiind doar cel mai cunoscut dintre exemple). Mai mult, rockerii au colaborat, de-a lungul timpului, cu nume mari ca David Bowie, Nirvana, Michael Stipe, Justin Warfierd, Depeche Mode și Iggy Pop. Concertul din țara noastră, din 2022, va avea loc la Romexpo, în data de 13 iulie 2022.

1. Concert Tarja Turunen, în București și în Cluj-Napoca

Întrucât acesta este unul dintre concertele la care am apucat să îmi iau bilet, am ales să-l plasez pe locul 1. Ineditul constă în faptul că Tarja Turunen, fosta solistă a trupei Nightwish, va susține nu unul, ci două concerte. Primul va fi în Capitală, la Arenele Romane, în data de 18 octombrie 2022, urmând ca a doua zi, artista finlandeză să concerteze în Cluj-Napoca, la FORM Space. În cadrul turneului său. Tarja Turunen își va promova ultimul album de studio, „In the Raw”, lansat în luna august a anului 2019, la începutul turneului ce a trebuit să fie întrerupt din cauza restricțiilor.