Hooverphonic va face turneu prin țara noastră: care sunt orașele unde va cânta celebra trupă

Trupa belgiană, Hooverphonic, va susține nu unul, ci trei concerte în România, în 2022. Putem spune, fără niciun dubiu, că grupul va organiza un adevărat turneu prin țara noastră.

Hooverphonic are o activitate de peste 20 ani în spate, iar în acești 20 ani a lansat 10 albume de studio. Printre cele mai cunoscute melodii ale trupei se numără „Mad About You”, „Eden” sau „2 Wicky”. Stilul abordat de aceștia se află la granița dintre rockul alternativ, muzica electronică și trip hop.

De-a lungul timpului, piese aparținând trupei au făcut obiectul coloanelor sonore pentru producții ca: „I Know What You Did Last Summer”, „Permanent Midnight”, „La Femme Nikita”, „CSI”, „The Interview”, „Stealing Beauty” sau„Third Watch”.

Cel mai nou album se numește „Looking for Stars” și a fost lansat în 2018, iar în 2020, Hooverphonic ar fi trebuit să reprezinte Belgia la Eurovision. Din păcate, ediția 2020 a faimosului concurs de muzică a fost anulată din pricina pandemiei, astfel că trupa care ar fi avut șanse reale de câștig, luând în calcul succesul anterior, nu a mai avut ocazia să arate ce poate.

În prezent, partea vocală este asigurată de Geike Arnaert, solista care a părăsit trupa în 2008, ulterior întorcându-se.

Unde va concerta Hooverphonic, în România

Hooverphonic va susține trei concerte în România, după cum urmează: pe 21 mai, la Hooverphonic va cânta pe 21 mai, la Khrunen Musik Halle din Braşov – pe 22 mai, la FORM Space, în Cluj-Napoca – şi pe 24 mai, la Arenele Romane (concertul va fi în aer liber), în Bucureşti.

Biletele se pot achiziționa de pe iabilet și au următoarele prețuri, în momentul de față:

Khrunen Musik Halle (Braşov) / acces general presale: 119 lei;

FORM Space (Cluj-Napoca) / acces general Earlybird: 99 lei / acces general presale 1: 109 lei;

Arenele Romane (București) / Premiul – Earlybird: 159 lei / Teren – Earlybird: 129 lei / acces general – Earlybird: 89 lei.

De menționat că biletele la diverse categorii (sau chiar la toate) se pot epuiza rapid, astfel că de indicat ar fi să vă grăbiți, în cazul în care nu vreți să ratați șansa de a-i vedea pe cei de la Hooverphonic live.