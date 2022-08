Top 10 actori care și-au pierdut viața în timpul filmărilor

Indiferent cine ești și ce gusturi ai, există pe lista ta anumiți actori pe care nu-i poți uita niciodată – fie prin prisma rolurilor pe care le-au interpretat, care ți-au rămas întipărite pe retină pentru vecie, fie prin anumite povești din viețile personale care, la rândul lor, te-au marcat.

Totuși, a fi actor la Hollywood nu este întotdeauna despre strălucire și glam, câteodată este și despre sacrificiu. În ciuda faptului că viața pe care o duc acești actori ar putea să pară extraordinară, adică orice și-ar putea vreodată dori cineva, această muncă poate fi de-a dreptul periculoasă uneori.

Este lucru dovedit că anumite roluri au reușit să le pună anumitor actori viața în pericol, iar acest fapt nu s-a întâmplat o singură dată, ci de cel puțin zece ori, după cum vei vedea în cele ce urmează.

Așadar, am să-ți prezint o listă de zece actori și cascadori care au murit din cauza accidentelor care au avut loc în timp ce se aflau pe platoul serialului sau filmului pe care îl făceau, ori, după caz, au decedat în timpul filmărilor.

Zece actori care au încetat brusc să mai fie

1. Brandon Lee ar fi putut deveni mare, dar un accident teribil i-a curmat viața

Dacă ești născut înainte de anii 2000, în mod evident nu ai cum să nu fi auzit de Bradon Lee, fiul lui Bruce Lee. De asemenea, s-ar putea să știi și cum a murit acesta. Accidentul s-a produs în timpul unei cascadorii pentru filmul „The Crow”. În timpul filmărilor, s-a întâmplat ca Lee să treacă de o ușă, în timp ce un alt actor a tras în el de la 15 metri distanță, după cum a raportat Los Angeles Times. A fost atins în partea de jos a abdomenului de un proiectil și a murit mai târziu, în aceeași zi, la vârsta de numai 28 de ani.

2. 8 Simple Rules nu a mai fost la fel fără John Ritter

Ritter a suferit o afecțiune cardiacă fatală în timp ce filma pentru serialul 8 Reguli Simple pentru a te Întâlni cu Fiica Mea Adolescentă (8 Simple Rules). Ritter se îmbolnăvise în timp ce lucra la serialul ABC și a ajuns să se prăbușească pe platourile de filmare. A fost transportat de urgență la spital, unde a fost tratat pentru o ruptură de aorta. A murit mai târziu în acea seară, iar serialul a continuat timp de încă un sezon, cu David Spade și James Garner, drept înlocuitori.

3. James Dean, idolul unei generații: a trăit în viteză și a murit la fel

În momentul în care James Dean a murit din cauza unui accident de mașină, în 1955, ce-i drept, actorul terminase deja filmările pentru Giant. Ulterior, el a primit o nominalizare postumă la Oscar. O anumită scenă din film a necesitat dublare, totuși. Nick Adams și-a împrumutat vocea pentru ca filmul să poată continua și să fie, astfel, lansat.

4. Martha Mansfield, decedată în urma unui incident bizar și stupid

Se prea poate să nu fi auzit de Martha Mansfield, însă asta doar pentru că ea a fost o vedetă a erei filmului mut, așadar, cu siguranță, ești prea tânăr. Ea a murit în urma unui accident destul de ciudat, când un trecător și-a aprins o țigară pe stradă și a aruncat din greșeală chibritul în mașina în care se afla actrița. Chibritul a aterizat pe rochia ei uriașă și foarte inflamabilă ce servea drept recuzită din perioada Războiului Civil. Mansfield nu a mai avut nicio șansă. Un astfel de costum se dezbracă extrem de greu, așadar ea nu a putut să facă asta la timp.

5. Steve Irwin a fost omorât de ceea ce a iubit cel mai mult

Aventurierul australian și avocatul pentru drepturile animalelor, supranumit „Vânătorul de crocodili” a fost înțepat și ucis de o pisică de mare, pe 4 septembrie 2006, în timp ce filma „Ocean’s Deadliest”. După cum a raportat Los Angeles Times, Steve Irwin și cameramanul său se aflau în apă adâncă până la piept și au dat peste o pisică de mare extrem de dimensiuni impresionante. După ce au filmat animalul pentru o vreme, acesta a sfârșit prin a-l ataca și Irwin a murit înainte de a putea primi ajutor de specialitate.

6. Paul Mantz, cascadorul cu „misiune limitată”

Mantz a fost un mare aviator, drept pentru care a obținut un rol în Air Mail, unde a zburat cu un aeroplan printr-un hangar care nu era cu mult mai mare decât aeronava lui. După aceea, a apărut în mai multe alte filme, precum For Who The Bell Tolls, Twelve O’Clock High și The Wings of Eagles. Manz a murit pe 8 iulie 1965, în timp ce executa o cascadorie pentru un film, unde zbura deasupra unui deșert din Arizona, când avionul său a lovit un deal și s-a rupt în bucăți, ucigându-l pe loc.

7. Art Scholl s-a sacrificat involutar pentru fenomenul „Top Gun”

O mulțime de scene din filmul Top Gun au fost realizate de cascadori pricepuți. Art Scholl a fost unul dintre ei, dar și unul dintre piloții care au murit pe platoul de filmare, în timp ce încerca să execute o schemă cu avionul său, cunoscută sub numele de învârtire plată. Din păcate, echipamentul de filmat, montat pe avion, a adăugat prea multă greutate pe aeronavă, ceea ce a făcut ca avionul să scape de sub control și să se prăbușească în ocean.

8. Bruce Lee, soartă asemănătoare cu cea a fiului său

Deși Bruce Lee, din punct de vedere tehnic, nu a murit în timpul filmărilor, nefericitul eveniment i s-a întâmplat, totuși, în timpul producției, actorul prăbușindu-se în timp ce dubla pentru „The Game of Death”, la Golden Harvest Studio, din Hong Kong. A fost dus la spitalul local la scurt timp și medicii i-au găsit o inflamație anormală pe creier. Au reușit să țină sub control inflamația și a fost externat acasă. Dar, din păcate, două luni mai târziu, Lee s-a culcat și nu s-a mai trezit, iar mai târziu, în acea zi, a fost declarat mort.

9. Heath Ledger, legendarul care n-a mai fost dar pe care și-l va aminti toată lumea mereu

Heath Ledger s-a stins din viață în 2008, din cauza unei supradoze accidentale, fiind în mijlocul filmărilor „The Imaginarium of Doctor Parnassus”. Producția filmului s-a oprit pentru o vreme, iar mai târziu, Jude Law, Colin Farrell și Johnny Depp au jucat fiecare o versiune a personajului lui Ledger în film, pentru a-i onora munca.

10. Paul Walker, prea „fast and furious”

Chiar dacă nici Paul Walker nu a murit în timp ce filma pelicula, el a sfârșit într-un accident de mașină în 2013, când deja terminase filmarea unei părți semnificative a filmului. Pentru a finaliza, totuși, producția filmului, frații săi, Cody și Caleb, au fost folosiți ca înlocuitori.