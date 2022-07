Cariera lui Johnny Depp, resuscitată de un nou contract: în ce film va juca actorul, după ce a scăpat de „blestemul Amber Heard”

Johnny Depp este gata să revină într-o nouă peliculă. Actorul, care și-a început cariera în filmul horror din 1984, al lui Wes Craven, A Nightmare on Elm Street, a avut o carieră bogată care cuprinde aproape 100 de titluri, multe dintre acestea fiind realizate în colaborare cu bunul său prieten, regizorul Tim Burton.

Dintre cele mai importante colaborări cu Burton amintim: Edward Scissorhands, Ed Wood, Alice în Țara Minunilor, Charlie și Fabrica de Ciocolată și Sweeney Todd: Demon Barber of Fleet Street, cel din urmă aducându-i una dintre cele trei nominalizări la Oscar, din carieră.

De asemenea, a activat în mai multe francize importante, obținând inclusiv rolul căpitanului Jack Sparrow, în Pirații din Caraibe. Mai mult, el ți-a pus amprenta și pe franciza Fantastic Beasts and Where to Find Them, ulterior fiind înlocuit de danezul Mads Mikkelsen (cunoscut publicului pentru rolul său din Hannibal, printre altele).

Viitorul său în industrie a luat turnură neașteptată după ce Johnny Depp a fost implicat într-o serie de controverse, extrem de mediatizate și larg dezbătute, stârnite de fosta sa soție, Amber Heard.

Hear l-a acuzat de abuz domestic, iar el a acuzat-o, la rândul său, că a fabricat aceste acuzații, spunând că abuzul ar fi fost, de fapt, comis chiar de ea. Mai târziu, în 2019, Depp ajungea să-i „întoarcă favoarea” și să o dea în judecată pentru defăimare.

Johnny Depp revine pe marile ecrane, în curând

Din pricina acuzațiilor lui Heard, Johnny Depp ajungea să piardă contracte importante, inclusiv pe cel legat de al treilea film Fantastic Beasts, după cum menționam anterior. Procesul s-a încheiat în luna iunie a acestui an, judecătorul pronunțând în favoarea lui Depp.

Potrivit Bloomberg, Johnny Depp pare acum gata să înceapă lucrul la următorul său mare proiect. Filmul, care se intitulează La Favorite, își va începe filmările în Franța, în această vară. Proiectul este o dramă istorică care îl va prezenta pe actor în rolul lui Ludovic al XV-lea, regele francez care a avut a doua cea mai lungă domnie din istoria acestei țări. Pelicula va fi difuzată și pe Netflix, în Franța, după ce va fi lansată în cinematografe.