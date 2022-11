Gwendoline Christie, despre momentul în care a aflat că Tim Burton o va distribui în Wednesday: ce a spus actrița din Game of Thrones

Vedeta din recentul serial Wednesday, Gwendoline Christie, a mărturisit ce a simțit atunci când Tim Burton a ales-o pentru a face parte din distribuție.

Cea mai recentă adaptare a Familiei Addams se concentrează pe fiica cea mare, Wednesday. Serialul Netflix explorează o nouă poveste pe măsură ce Wednesday se adaptează la adolescență, în misterioasa Academie Nevermore.

De departe unul dintre cele mai interesante personaje din acest serial este șefa Academiei Nevermore, Larissa Weems, interpretată de Gwendoline Christie (Game of Thrones).

Christie a descris momentul când a fost abordată de Burton. Ea a spus că era o fană a lui Burton încă de dinainte ca acest lucru să se întâmple.

Reacția actriței Gwendoline Christie

„A fost destul de mișto momentul. Eram la o plimbare cu niște prieteni în mediul rural, mergeam pe un câmp și am primit un mesaj care spunea: Tim Burton ar dori să vorbească cu tine despre noul său proiect, Familia Addams.

Pur și simplu m-am oprit și am simțit că mintea mea explodează și am simțit cum mă transform. Apoi, din fericire, am revenit în formă umană și am respirat adânc pentru a mă calma și am spus: Da, te rog. Pe Tim și pe Al Gough i-am întâlnit pe Zoom. Tim mi-a oferit rolul… am fost atât de copleșită. M-am înroșit și i-am spus: Uite, îmi pare foarte rău, mă înroșesc pentru că sunt foarte copleșită și sunt o persoană destul de timidă și copleșită de asta”.

Încântarea absolută de care a dat dovadă Christie atunci când a aflat că va fi distribuită de Burton în Wednesday este interesantă, mai ales având în vedere contrastul dintre reacția ei și comportamentul auster al personajului pe care îl interpretează.

Larissa Weems este, fără dar și poate, un personaj antagonist în serie din cauza aversiunii pe care o are față de familia Addams, pe baza trecutului pe care îl împărtășește cu mama lui Wednesday, Morticia (Catherine Zeta-Jones). Totuși, spre sfârșit, lucrurile se așează frumos, iar Weems reușește să devină unul dintre cele mai apreciate personaje.