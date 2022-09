Tichete de masă, carduri cadou, asigurări medicale, noi beneficii pentru milioane de români: ce trebuie să știe toți angajații

Angajații vor avea la dispoziție bine de 28.000 de beneficii extrasalariale din care vor putea alege, în perioada următoare.

MyBenefits, o platformă de loializare și beneficii pentru angajați, împreună cu Sodexo Services, lider al pieței de beneficii extrasalariale sunt „responsabile” pentru această veste care ar putea să îi bucure pe salariații români.

Cum funcționează, ce trebuie să știi

Cu ocazia acestui parteneriat, se pune la dispoziția angajatului libertatea de a alege beneficiile extrasalariale, dintre care carduri de masă, carduri cadou, carduri de turist, carduri culturale, asigurări medicale, abonamente la clinici medicale, pensii private, programe de dezvoltare personală și traininguri, servicii de wellbeing.

Printre furnizori se numără Regina Maria, MG Dental, MedLife, Mind Architect, Allianz Țiriac, eMAG sau Decathlon. Totuși, oferta poate să crească în timp, noi și noi parteneri fiind adăugați în mod constant.

În mare, angajatul poate să ia decizii, ca mai apoi să consulte echipa de HR a companiei la care lucrează, pentru a ajunge, împreună, la soluția ideală.

„Acest parteneriat este cel mai important de până acum și validează valoarea și relevanța muncii pe care am depus-o în ultimii ani în dezvoltarea platformei. Alături de Sodexo BRS vom ajunge cu siguranță să schimbăm experiența în relația cu angajatorul pentru foarte mulți salariați din România.

Am început dezvoltarea platformei în 2016 împreună cu Cristian Teodorescu, ca platforma de loializare și incentivare a clienților, iar din 2019 am pivotat și către zona de beneficii pentru angajați, pentru că am realizat că putem transfera know-how-ul acumulat și către companiile care folosesc beneficiile salariale pentru a-și păstra angajații loiali sau pentru a atrage talente noi.

După multe discuții cu departamentele de HR din diverse companii am înțeles mai bine că nu este vorba doar despre salariu atunci când alegi să stai la un job și că loializarea are o componentă majoră de atașament. Cred că acest beneficiu trebuie să îl oferim noi clienților, cu ajutorul platformei. Ultimii trei ani au fost despre a dezvolta zona de produs și experiența utilizatorului în platformă.

Este foarte important pentru noi ca fiecare angajat, fie că are sau nu pregătire tehnică, să poată să folosească cu usurință MyBenefits și să-și selecteze beneficiile relevante lui”, a declarat Andrei Dumitrel, cofondator MyBenefits, conform economica.net.