CD Projekt Red face anunțul mult așteptat: ce se întâmplă cu seria The Witcher

CD Projekt Red a confirmat că un nou joc Witcher este în prezent în dezvoltare și că va folosi Unreal Engine 5.

Deși nu s-au dezvăluit multe despre acest joc viitor, anunțul a confirmat că acest nou joc va „declanșa o nouă saga pentru franciză și un nou parteneriat tehnologic cu Epic Games”.

Nici un interval de timp de dezvoltare sau o dată de lansare nu au fost date, dar CD Projekt Red a distribuit o imagine, care prezintă un medalion și fraza „începe o nouă saga”.

CD Projekt a declarat, totuși, că „nu intenționăm să facem jocul exclusiv pe o singură platformă, în ciuda faptului că lucrăm împreună cu Epic”.

De asemenea, nu s-a spus dacă Geralt din Rivia va juca în această nouă „saga”, dar medalionul pare să fie asemănător cu medalionul de lup al lui Geralt, care este doar unul dintre cele care au fost oferite celor din School of the Wolf după ce trec de Trail of Grasses. Medalionul este acoperit de zăpadă, așa că ar putea fi unul de la School of the Cat sau o școală nouă cu totul, dar va trebui să așteptăm să aflăm.

Trecerea la Unreal Engine 5 este, de asemenea, notabilă, deoarece CD Projekt Red și-a folosit propria tehnologie REDending pentru a-și construi jocurile încă de la The Witcher 2: Assassins of Kings.

Un parteneriat interesant

„Unul dintre aspectele de bază ale transformării noastre interne RED 2.0 este un accent mult mai puternic asupra tehnologiei, iar cooperarea noastră cu Epic Games se bazează pe acest principiu”, a spus CTO CD Projekt Red, Paweł Zawodny.

„De la început, nu am luat în considerare un aranjament tipic de licență; atât noi, cât și Epic vedem asta ca pe un parteneriat tehnologic pe termen lung, împlinitor”, a adăugat CEO-ul.

În timp ce acest nou joc Witcher va folosi Unreal Engine 5, CD Projekt Red a spus că REDengine „este încă folosit pentru dezvoltarea viitoarei expansiuni Cyberpunk 2077”.

The Witcher 3 a fost lansat în 2015 și a câștigat „un total de 250 de premii Game of the Year”.

CD Projekt a confirmat, de asemenea, că a învățat o „lecție uriașă” și sperăm că aceasta se va traduce în multe mai puține probleme pentru lansarea acestui nou joc Witcher.

În 2020, CD Projekt a confirmat că se va întoarce în lumea The Witcher după lansarea Cyberpunk 2077 și că nu va fi The Witcher 4, adică o continuare a poveștii lui Geralt. Echipa a spus anterior că povestea lui Geralt este încheiată, dar acest nou comunicat de presă nici nu confirmă și nici nu neagă că această nouă direcție este încă valabilă.