The Spy Who Loved Me revine în centru atenției: ce știm despre cel mai recent joc video James Bond

Veste bună pentru împătimiții de jocuri video dar și pentru fanii seriei James Bond. The Spy Who Loved Me se transformă, la rândul lui, într-un joc complet.

Există un mod în lucru, în acest moment, valabil pentru Nintendo 64 clasic GoldenEye 007, care tinde să transforme un alt film James Bond într-un joc complet. Fanii construiesc o versiune jucabilă a lui James Bond: The Spy Who Loved Me, filmul în care l-am putut vedea în rolul principal pe Sir Roger Moore. Din câte se știe până acum, premisele nu se deloc rele.

După cum a menționat chiar EuroGamer, YouTuber Graslu00 a postat un videoclip în care ni arată 11 niveluri din The Spy Who Loved Me 64. Modulul descrie evenimentele și locațiile cheie ale filmului, ducându-l pe Bond din Alpi, la piramidele din Egipt. Mai mult, ni-l arată și într-un supertanc în Oceanul Atlantic.

În plus, te vei bucura să afli că există o mare asemănare fizică a personajului cu Roger Moore, precum și cu Anya Amasova (alias Agent XXX) și Karl Stromberg.

The Spy Who Loved Me, prieten cu N64

O altă veste bună este că poți rula modul pe un emulator în 4K la 60 de cadre pe secundă, deși îl poți juca și pe o consolă N64. Este vorba despre o lucrare în curs, după cum notează Graslu00.

Versiunea The Spy Who Loved Me 64, care este disponibilă pe N64 Vault, este o demonstrație a primelor trei niveluri și oferă o perspectivă asupra modului multiplayer planificat pentru patru jucători.

Ecranul de selectare a scenei arată 20 de niveluri, inclusiv, în mod fascinant, casa din copilărie a lui Bond, Skyfall, care pare să fie una dintre hărțile disponibile în multiplayer.

Între timp, există un titlu oficial în lucru. S-a constatat, la sfârșitul anului 2020, că studioul Hitman IO Interactive dezvoltă un joc care analizează originile superspionului. Se așteaptă ca acesta să fie primul joc Bond oficial de la 007 Legends încoace, care a apărut în 2012.