The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, noul documentar Netflix despre viața și moartea actriței care a marcat generații întregi

„The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” promite să exploreze viața celei mai cunoscute actrițe din toate timpurile, aducând informații noi atât despre activitatea sa în cinematografie, despre relațiile sale, însă și despre misterioasa sa moarte.

Noul trailer pentru documentarul Netflix „The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” promite o abordare profundă a vieții și morții actriței.

În anii 1950, Marilyn Monroe, născută Norma Jeane Mortenson, devenea sex-simbolul unei generații, rămânând, chiar și peste ani, o emblemă a feminității și a frumuseții.

Monroe a jucat în foarte multe filme, devenind, într-un timp extrem de scurt „bombă blondă” a Hollywood-ului, imediat după lansarea „Gentlemen Prefer Blondes”, în 1953. Ea și-a continuat cariera cu „How to Marry a Millionaire”, „The Seven Year Itch” și clasicul lui Billy Wilder, „Some Like it Hot”. Cu toate acestea, viața ei s-a sfârșit brusc la vârsta de 36 de ani, când a fost găsită decedată pe pat, din cauza unei supradoze de barbiturice. Medicii legiști au decis că este vorba despre o sinucidere, dar numeroase teorii ale conspirației au susținut că aceasta ar fi fost, în realitate, omorâtă.

„The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” se va lansa pe Netflix, în curând

Netflix a lansat deja un trailer al viitorului documentar produs de Emma Cooper, iar acțiunea se concentrează pe ancheta din 1982 a morții actriței, dar și pe anumite mărturii înregistrate, în cadrul unor interviuri de la acea vreme. De menționat că aceste înregistrări vor fi auzite în premieră.

Documentarul promite să facă lumină în ceea ce privește cea mai controversată moarte de la Hollywood, din toate timpurile. Rămâne de văzut dacă va fi așa.

Producția ne va dezvălui magini în care o putem vedea pe Marilyn Monroe, împreună cu președintele John F. Kennedy, dar și cu fratele său, Robert F. Kennedy, și va pune accent pe cuvinte precum comunism, mușamalizare, FBI și/sau conspirație.

„The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” va fi lansat pe Netflix pe 27 aprilie.